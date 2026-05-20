Πέντε φορές πάνω από τον προϋπολογισμό τα αιτήματα στα προγράμματα “Αναπτύσσομαι έξυπνα” και “Επιχειρώ έξυπνα” στη Θεσσαλία

Ο Μηχανισμός παρακολούθησης, υποστήριξης, ενημέρωσης και σύνδεσης επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στη Θεσσαλία ανακοινώνει τα περιγραφικά στατιστικά των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των Δράσεων ΠΘΕΣΕ04 «Αναπτύσσομαι έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» και ΠΘΕΣΕ05 «Επιχειρώ έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης ύψους 25 εκατ. ευρώ για κάθε μία και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 31.3.2026.

Υπενθυμίζεται ότι Δράση «Αναπτύσσομαι έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» έχει ως στόχο την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε τομείς και προτεραιότητες που αναδείχθηκαν από την Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2021-2027 και εξειδικεύονται στην Περιφερειακή Εξειδίκευση της ΕΣΕΕ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αντίστοιχα, η Δράση «Επιχειρώ έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» έχει ως στόχο την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ στους ίδιους τομείς και προτεραιότητες.

Υποβλήθηκαν συνολικά 1546 προτάσεις από ισάριθμες επιχειρήσεις, με συνολικό ύψος επένδυσης 209,4 εκατ ευρώ και αιτούμενη χρηματοδότηση (=δημόσια δαπάνη) ύψους 489 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της Πρόσκλησης κατά 5,58 φορές. Το μέσο ποσοστό της αιτούμενης ενίσχυσης ανέρχεται σε 57,1% και για τις δύο δράσεις. Ο Πίνακας 1 δίνει τις λεπτομέρειες ανά δράση.

Στο σύνολο των δράσεων, 80% της αιτούμενης χρηματοδότησης (δημόσιας δαπάνης) αφορούσε σε φθίνουσα σειρά τις προτεραιότητες Τουρισμός-Πολιτισμός-Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά-Κατασκευές και Βιομηχανία και Βιοεπιστήμες-Υγεία και Φάρμακα.

Πίνακας 1. Συγκεντρωτικά Δεδομένα υποβολών ανά δράση

Στο σύνολο των δράσεων, 80% της αιτούμενης χρηματοδότησης (δημόσιας δαπάνης) αφορούσε σε φθίνουσα σειρά τις προτεραιότητες Τουρισμός-Πολιτισμός-Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά-Κατασκευές και Βιομηχανία και Βιοεπιστήμες-Υγεία και Φάρμακα.

Παρόλ’ αυτά, επισημαίνονται σημαντικές διαφορές ανά δράση. Ειδικά για τη δράση «Επιχειρώ έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» που αφορούσε νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, το μερίδιο της προτεραιότητας Τουρισμός-Πολιτισμός-Δημιουργικές Βιομηχανίες άγγιξε το 60 % της συνολικής αιτούμενης χρηματοδότησης.

Επισημαίνεται ότι το ποσοστό των επενδυτικών σχεδίων που δεν αφορούσαν επενδύσεις σε κάποια από τις προτεραιότητες της RIS3Thessaly ήταν πολύ χαμηλό, της τάξης του 0,84% της αιτούμενης χρηματοδότησης. Ο Πίνακας 2 δίνει την κατανομή της αιτούμενης χρηματοδότησης (δημόσια δαπάνη) ανά προτεραιότητα και δράση.

Πίνακας 2. Κατανομή αιτούμενης δημόσιας δαπάνης ανά Προτεραιότητα RIS3Thessaly.

Σε επίπεδο δραστηριότητας για την οποία γίνεται η επένδυση (δευτεροβάθμιος ΚΑΔ επένδυσης), το 80 % της αιτούμενης χρηματοδότησης προέρχεται από 11 κλάδους (βλ. Πίνακας 3). Τα καταλύματα βρίσκονται στην πρώτη θέση συνολικά και στις νέες & υπό σύσταση επιχειρήσεις. Αντίθετα, στις υφιστάμενες επιχειρήσεις η βιομηχανία τροφίμων φαίνεται να είναι ο κλάδος με τη μεγαλύτερη ζήτηση για χρηματοδότηση, ευρισκόμενος οριακά παραπάνω από τα καταλύματα.

Πίνακας 3. Κατανομή αιτούμενης δημόσιας δαπάνης ανά δευτεροβάθμιο ΚΑΔ και Δράση (ποσά σε εκατ. ευρώ).

Ως προς το μέγεθος των εν δυνάμει ωφελούμενων επιχειρήσεων, υπάρχει, προφανώς λόγω της στόχευσης κάθε δράσης, σημαντική διαφοροποίηση (Πίνακας 4). Στη δράση για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, το 63,35 % της αιτούμενης χρηματοδότησης αφορούσε πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ στη δράση για τις νέες επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 94,67 %.

Πίνακας 4. Κατανομή αιτούμενης δημόσιας δαπάνης ανά μέγεθος επιχειρήσεων.

Τέλος, όσον αφορά τη γεωγραφική χωροθέτηση των επενδύσεων, ο Νομός Μαγνησίας (ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων) βρίσκεται στην πρώτη θέση και στις δύο δράσεις (βλ. Πίνακας 5).

Τα δεδομένα αναδεικνύουν ότι υπάρχει δραστηριότητα στο σύνολο των δήμων της Θεσσαλίας πλην του Δήμου Αργιθέας (βλ. Διάγραμμα 1). Παρόλ’ αυτά, οι Δήμοι στις πρωτεύουσες των Νομών είναι οι αποδέκτες του 60 % της αιτούμενης χρηματοδότησης.

Πίνακας 5. Κατανομή αιτούμενης δημόσιας δαπάνης ανά Νομό χωροθέτησης επένδυσης.

Διάγραμμα 1. Κατανομή της αιτούμενης χρηματοδότησης ανά Δήμο για τις υφιστάμενες (ΠΘΕΣΕ04, πάνω) και τις νέες επιχειρήσεις (ΠΘΕΣΕ05, κάτω).

Το συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι η Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης την άνοιξη του 2024 κατάφερε να αποτυπώσει ορθά τις επενδυτικές ανάγκες στις προτεραιότητες της RIS3Thessaly και να κινητοποιήσει πολύ σημαντικό ύψος επενδύσεων που υπερκαλύπτει πάνω από 5 φορές το διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος Θεσσαλία 2021-2028.

Επισημαίνεται ότι οι δύο δράσεις δίνουν σημαντικές ευκαιρίες πρόσβασης σε αναπτυξιακά κεφάλαια σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δύσκολα μπορούν να επωφεληθούν από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης πλην των ίδιων κεφαλαίων των μετόχων τους.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, οι δύο αντίστοιχες προσκλήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 που είχαν εκδοθεί το 2019 («Ενίσχυση υφιστάμενων MME επιχειρήσεων για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» & «Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών») είχαν συνολικά 664 υποβολές και αιτούμενη χρηματοδότηση 91 εκατ. ευρώ, χωρίς να θέτουν περιορισμούς θεματικής στόχευσης σε προτεραιότητες RIS3.

thessaliaeconomy.gr