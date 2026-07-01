Πέντε συλλήψεις για κλοπή καυσίμων από πρατήριο στην Πύλη

Στη σύλληψη πέντε ημεδαπών, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης (30/6) αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης, για υπόθεση κλοπής καυσίμων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες επέβαιναν σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας εταιρείας ενοικιάσεων, το οποίο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας. Αφού ανεφοδίασαν το όχημα με καύσιμα αξίας 30 ευρώ σε πρατήριο της περιοχής, αποχώρησαν χωρίς να καταβάλουν το αντίτιμο.

Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν λίγο αργότερα και τους συνέλαβαν, ενώ για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση.

trikalaenimerosi.gr

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