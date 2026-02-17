Πέθανε ο Δημήτρης Σεφτελής – Τρικαλινός και πρόεδρος του ΟΠΑΠ στη δεκαετία του 80

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο Δημήτρης Σεφτελής, πρώην πρόεδρος του ΟΠΑΠ στη δεκαετία του 80, στενός φίλος του Μιχάλη Ζιάγκα και του Ανδρέα Παπανδρέου.

Η οικογένειά του καταγόταν από τα Φάρσαλα, ενώ ο ίδιος μεγάλωσε στα Τρίκαλα, όπου ο πατέρας του διετέλεσε διευθυντής του τοπικού καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας και η μητέρα του καθηγήτρια Γαλλικών.

Ήταν παντρεμένος πατέρας τριών παιδιών και παππούς έξι εγγονών.

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας στην Αττική.

Κ.Τ. trikalaenimerosi.gr