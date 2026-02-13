Πέθανε Γερμανός τουρίστας που βρισκόταν για επίσκεψη στα Μετέωρα

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό με τον Γερμανό τουρίστα που κατέρρευσε νωρίτερα σήμερα στα Μετέωρα, καθώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, ο άνδρας τελικά κατέληξε.

Ο άτυχος επισκέπτης είχε αισθανθεί έντονη αδιαθεσία, με τους άνδρες του Α.Τ. Μετεώρων να φτάνουν πρώτοι στο σημείο και να προχωρούν σε χρήση απινιδωτή, δίνοντας μάχη για να τον επαναφέρουν.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίησή του, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

*Ο απινιδωτής που χρησιμοποιήθηκε αποτελεί δωρεά της οικογένειας Νίκου και Δημήτρη Πλακιά προς την ποδηλατική τουριστική αστυνομία του Α.Τ. Μετεώρων.

Νικόλαος Γκιάτας (Μούρης), stagonnews.gr