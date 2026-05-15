Πάνω από 25.500 επισκέπτες στο Σπήλαιο και το Μουσείο Θεόπετρας – Αυξημένο ενδιαφέρον

Αυξημένο ενδιαφέρον από Έλληνες και ξένους επισκέπτες καταγράφεται για το Σπήλαιο Θεόπετρας και το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας, καθώς οι επισκέπτες έφτασαν τους 25.500, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του προϊστορικού μνημείου και του μουσείου της περιοχής.

Συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο του 2025 έως και το τέλος του έτους, περισσότεροι από 23.500 επισκέπτες πέρασαν από το Σπήλαιο και το Μουσείο, ενώ μόνο τον Απρίλιο του 2026 οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 3.000.

Για τη λειτουργία, την ανάπτυξη και την περαιτέρω προβολή του Σπηλαίου υπήρξε συνάντηση εργασίας μεταξύ του Δημάρχου Μετεώρων, Λευτέρη Αβραμόπουλου, του αρχαιολόγου της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας και υπεύθυνου του Σπηλαίου Θεόπετρας, Μιχάλη Κοντού, καθώς και του μηχανολόγου – μηχανικού της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Γιάννη Κοκκωνίδη.

Το Σπήλαιο Θεόπετρας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προϊστορικά μνημεία της χώρας, με ευρήματα που καλύπτουν μια τεράστια χρονική περίοδο, από τη Μέση Παλαιολιθική έως και τη Νεολιθική εποχή. Οι ανασκαφές ανέδειξαν στοιχεία ανθρώπινης παρουσίας ηλικίας έως και 130.000 ετών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτυπώματα ανθρώπινων πελμάτων και το λίθινο τείχος που θεωρείται από τα αρχαιότερα παγκοσμίως.

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση της επισκεψιμότητας διαδραματίζει και το μουσείο της Θεόπετρας, το οποίο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην πρώιμη προϊστορία και φιλοξενεί ευρήματα από τις ανασκαφές του σπηλαίου. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά εργαλεία, κοσμήματα, κεραμικά και διαδραστικές εφαρμογές που παρουσιάζουν την εξέλιξη της ανθρώπινης ζωής στη Θεσσαλία.

Η επαναλειτουργία και η αναβάθμιση των υποδομών του σπηλαίου συνέβαλαν καθοριστικά στην τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής των Μετεώρων και της Καλαμπάκας, προσελκύοντας σχολεία, ερευνητές και ταξιδιώτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

