“Πάγωσε” η οικοδομή το 2025 – Οι άδειες νέων κατοικιών υποχώρησαν κατά 14% στη Θεσσαλία

Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα μία από τις πιο δυσλειτουργικές αγορές στέγης στην Ευρώπη. Η παραγωγή νέων κατοικιών παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, μόλις 1 ανά 1.000 κατοίκους, το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, ενώ τα ενοίκια στην Αθήνα έχουν αυξηθεί κατά 45% από το 2018.

Την ίδια ώρα, η βραχυχρόνια μίσθωση απορροφά σημαντικό μέρος του διαθέσιμου αποθέματος και πάνω από 700.000 κατοικίες παραμένουν κενές ή αδρανείς.

Το 2025 η επιβράδυνση στην οικοδομική δραστηριότητα έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο α’ εξάμηνο. Οι άδειες νέων κατοικιών υποχώρησαν κατά 14%, η συνολική επιφάνεια κατά 24% και ο όγκος κατά 18% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στο αυξημένο κόστος υλικών και στην κατάργηση των bonus του ΝΟΚ, η οποία προκάλεσε αλυσιδωτές επιπτώσεις, όπως κάμψη της ζήτησης από ξένους αγοραστές, επιφυλακτικότητα στις νέες επενδύσεις και συνολικό «πάγωμα» της αγοράς.

Η εικόνα αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026.

Στη Θεσσαλία η εικόνα είναι πτωτική για τον Ιούλιο αλλά και το πρώτο επτάμηνο του έτους.

Ειδικότερα τον Ιούλιο παρατηρείται μείωση κατά 5,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών (175 έναντι 186 το 2024), αύξηση κατά 21,8% στην επιφάνεια, και κατά 17,4% στον όγκο.

Αισθητά πιο αρνητική είναι η εικόνα στο πρώτο επτάμηνο του 2025 (Ιανουάριος – Ιούλιος).

Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα στη Θεσσαλία υποχώρησε κατά 14,3% στον αριθμό των εκδοθεισών αδειών (959 έναντι 1.119 το 2024), κατά 16,3% στην επιφάνεια και κατά 17% στον όγκο σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από powergame.gr)