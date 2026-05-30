Ο Hondos Center μετακομίζει σε μια από τις εμβληματικές γωνίες του πεζόδρομου της Ασκληπιού

H Ασκληπιού, αργά αλλά σταθερά, επανέρχεται στον πρότερο χαρακτήρα της, γίνεται εμπορικός δρόμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaenimerosi.gr, το κατάστημα της Hondos Center πρόκειται να μεταφερθεί (από την οδό Γαριβάλδη που βρίσκεται σήμερα) στη γωνία Βύρωνος και Ασκληπιού, στο ακίνητο όπου στεγάζεται το Καφέ “Frame”.

Mάλιστα ο νέος Hondoς θα είναι τριώροφος, καθώς οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αντιπρόσωπος της αλυσίδας στα Τρίκαλα Παντελής Χρυσαφόπουλος εξαγόρασε τους δυο πάνω ορόφους της ίδιας οικοδομής η οποία ανήκει σε Βολιώτη ιδιοκτήτη.

Ο Χρυσαφόπουλος – από τους παλιότερους και επιτυχημένους επιχειρηματίες στο χώρο των καλλυντικών, διαθέτει, μαζί με τα αδέρφια του, καταστήματα Hondos και σε άλλες περιοχές.

Ο νέος χώρος θα αρχίσει να διαμορφώνεται από την 1η Ιουλίου 2026.

Κώστας Τόλης, trikalaenimerosi.gr