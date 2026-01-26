Ο Deputy Governor, η Μαρία των Τεμπών, και οι (μη) αναδυόμενες μπάρες

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Η εβδομάδα όμως ξεκίνησε με ένα πολύ κακό συμβάν για τη Θεσσαλία. Η καταστροφική φωτιά στο κεντρικό εργοστάσιο της Βιολάντα, στα Τρίκαλα, η οποία ξέσπασε τα ξημερώματα, μας συγκλονίζει όλους. Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές η πυρκαγιά δεν είχε σβηστεί ενώ υπήρχαν και αγνοούμενοι. Ας ευχηθούμε να μην έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές και η Βιολάντα – μια εξαιρετική μπισκοτοβιομηχανία που γεννήθηκε από χέρια αυτοδημιούργητων ανθρώπων – να ξεπεράσει γρήγορα το σοκ.

^ Πλούσιο μαγαζί ο ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου), εγκαινίασε την Παρασκευή, στην Αμπελιά Φαρσάλων, τον νέο σταθμό συμπίεσης αερίου. Μια τελετή αντάξια ενός έργου 74 εκ. ευρώ με κυβερνητικό guest τον Σταύρο Παπασταύρου. Πριν τον υπουργό Ενέργειας, η Ιταλίδα CEO της εταιρείας Maria Rita Galli, μιλώντας αγγλικά, κάλεσε στο βήμα για έναν σύντομο χαιρετισμό τον Deputy Governor of Thessaly Konstantinos Barboutis. Μεγαλεία ο αναπληρωτής …

*Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του γραφείου της κόβει την Κυριακή η Λίτσα Λιακούλη και καλεί τα πλήθη να συρρεύσουν στην αίθουσα της Πινακοθήκης.

Η πρόσκληση καταλήγει με την αινιγματική φράση «Χαιρετίζει και …υπενθυμίζει ο Κώστας Σκανδαλίδης». Τι να υπενθυμίζει άραγε ο γηραλέος πολιτικός; Τα περασμένα μεγαλεία του Κινήματος; …

@ Νέο διαγωνισμό ετοιμάζει (προσεχώς) ο δήμος Λαρισαίων για τον έλεγχο των πεζόδρομων και τις αναδυόμενες μπάρες που έπαψαν εδώ και χρόνια να αναδύονται. Το έργο έγινε επί δημάρχου Καλογιάννη και πήγε στράφι. Ξοδεύτηκαν ένα σωρό λεφτά και η νυν δημοτική αρχή, ως αντιπολίτευση τότε, είχε βγει στα κάγκελα μιλώντας για σκάνδαλο. Τι απέγινε λοιπόν το σκάνδαλο; Θα λογοδοτήσει κανείς;

*Η Γιάννα Αγγελοπούλου έρχεται την Παρασκευή στα Τρίκαλα. Θα τιμηθεί για δωρεά που είχε κάνει παλαιότερα σε σχολείο της περιοχής.

Τι ακριβώς άλλαξε και η κυρία Καρυστιανού λέει τώρα ότι δεν της αρέσει η Λάρισα, ενώ από τότε που η πόλη ορίστηκε ως τόπος διεξαγωγής της δίκης των Τεμπών δεν είχε ξαναπεί κάτι τέτοιο; Το κόμμα της προφανώς… Είναι άλλο η Αθήνα, που λόγω πληθυσμού περισσεύουν οι αργόσχολοι για να ξεροσταλιάζουν έξω από το Εφετείο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και άλλο το Μεζούρλο όπου βρίσκεται η δικαστική αίθουσα στη Λάρισα (φωτο). Στην Αθήνα η πρόεδρος Μαρία μπορεί να βγαίνει στα διαλλείματα της δίκης και να ενημερώνει τα πλήθη, ενώ στη Λάρισα πόσοι θα μαζεύονται απ΄έξω;

Ε, ρε τι έχουμε να ζήσουμε …

$ Πήρε φωτιά το Tik Tok από γιαπωνέζους ινφλουένσερς οι οποίοι ανακάλυψαν το Ελληνικό γιαούρτι και το πήγαν ένα βήμα παραπέρα στη ζαχαροπλαστική. Το βάζουν στο ψυγείο με μπισκότα και μετά το περιχύνουν με καφέ ή μαρμελάδα, φτιάχνοντας μια γιαπωνέζικη εκδοχή του Τιραμισού ή του Τζιζ Κέϊκ. Οι γιαπωνέζοι εμπνέουν ήδη και τις Ελληνίδες νοικοκυρές …

@ Στην Καλαμπάκα μίλησε το Σάββατο ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στην πρώτη γραμμή των καθισμάτων εθεάθη, για πρώτη φορά, ο άλλοτε κραταιός αντιπεριφερειάρχης του Αγοραστού Χρήστος Μιχαλάκης (27.000 σταυροί) συνοδευόμενος, όπως πάντα, από τον “επιτελάρχη” του Γιώργο Καρανάσιο. Οι μελετητές του παρασκηνίου σκίζουν τα πτυχία τους, κάτι τρέχει εδώ …

% Εκτός Ελληνικής Αστυνομίας τέθηκαν στις τελευταίες κρίσεις δύο γυναίκες αξιωματικοί με προϋπηρεσία στην ΕΥΠ που είχαν αναφερθεί ως εμπλεκόμενες στην υπόθεση των υποκλοπών. Πρόκειται για τις αστυνομικές διευθύντριες Ευαγγελία Γ. και Γεωργία Ζ. στις οποίες είχε αποδοθεί ότι συμμετείχαν στη «γέφυρα» ΕΥΠ και χειριστών του Predator για την παρακολούθηση 100 πολιτικών, επιχειρηματιών, υπηρεσιακών παραγόντων, δημοσιογράφων, ιδιωτικών υπαλλήλων και άλλων. Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους «στόχους» του παράνομου λογισμικού ήταν και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης …

$ Εγκωμιαστικός προς τις δυο Συνεταιριστικές Τράπεζες της Θεσσαλίας ήταν ο Γιάννης Στουρνάρας, κατά την ομιλία του στο επιχειρηματικό δείπνο του ΣΘΕΒ στη Λάρισα. Για να δούμε τι κρύβεται πίσω από τους επαίνους του διοικητή …

& Και μια και μιλάμε για τον Στουρνάρα, ο ίδιος, στην ίδια εκδήλωση, μας θύμισε ότι η Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης έλαβε από την Ευρώπη την μεγαλύτερη βοήθεια που υπήρξε ποτέ σε κράτος. Ήτοι: 280 δισεκατομμύρια ευρώ για 20 χρόνια, με επιτόκιο 1%. Για να μην ξεχνιόμαστε …

@ Τις ευχές του για τη νέα χρονιά έδωσε με σύντομο χαιρετισμό ο μητροπολίτης Ιερώνυμος κατά τον απολογισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Πινακοθήκη. «Να έχουμε υγεία και να προχωράμε συντηρητικά…», είπε και αμέσως στράφηκε προς τον περιφερειακό σύμβουλο του ΚΚΕ Τάσο Τσιαπλέ: «Κύριε Τσιαπλέ το “συντηρητικά” δεν το εννοώ με πολιτικούς όρους, απλώς θέλω να υπογραμμίσω να κάνουμε προσεκτικά βήματα». Προνοητικός ο δέσποτας, σου λέει μην μου τραβήξει καμμιά επερώτηση ο Τσιαπλές …

By Kostas Tolis

