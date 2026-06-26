Ο «χάρτης» χρηματοδοτήσεων των αντιπλημμυρικών έργων στη Θεσσαλία – Παρουσιάστηκε στο περιφερειακό συμβούλιο

Την πρόοδο των έργων στην αντιπλημμυρική θωράκιση, πρόληψη και έγκαιρη προειδοποίηση εκδήλωσης καιρικών φαινομένων για την προστασία της Θεσσαλίας, παρουσίασε σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δ. Κουρέτας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της ΛΑΣΥ κ. Τσιαπλέ, επαναλαμβάνοντας ότι «για πρώτη φορά η Θεσσαλία διαθέτει ολοκληρωμένο πλαίσιο σχεδιασμού αντιπλημμυρικών έργων».

Αντιπλημμυρικά έργα

“Η αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλίας δεν είναι έργο ενός φορέα, αλλά πλέγματος αρμοδιοτήτων και η Περιφέρεια εκτελεί αποκαταστάσεις, καθαρισμούς, οριοθετήσεις, διευθετήσεις και σημειακές παρεμβάσεις σε ποτάμια και ρέματα αρμοδιότητάς της”, ανέφερε ο Περιφερειάρχης και υπογράμμισε στην τοποθέτηση του και για πολλοστή φορά πως η Περιφέρεια δεν φέρει ευθύνες εθνικής αρμοδιότητας.

«Το Υπουργείο Υποδομών και το Υπερταμείο έχουν την αρμοδιότητα και τη χρηματοδότηση των μεγάλων φραγμάτων και των έργων ορεινής υδρονομίας, και η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών είναι αρμόδια για σκέλος των αποκαταστάσεων» δήλωσε.

Ο κ. Κουρέτας σημείωσε πως για πρώτη φορά η Θεσσαλία διαθέτει ολοκληρωμένο πλαίσιο σχεδιασμού με εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και αντίστοιχο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Το Σχέδιο Αντιπλημμυρικής Θωράκισης έχει αιχμή τον Πηνειό, τα δύο Master Plans νέων έργων σε Καρδίτσας – λεκάνη Καλέντζη και τα αστικά ρέματα του Βόλου, αλλά και τον προγραμματισμό έργων ορεινής υδρονομίας και μεγάλων φραγμάτων, που ανήκουν στην ευθύνη του κράτους.

Πέντε άξονες προστασίας της Θεσσαλίας και οι αποκαταστάσεις με αριθμούς

Η αιχμή δεν είναι πλέον η αποκατάσταση, αλλά η διαχείριση κινδύνου — πρόληψη, προετοιμασία, έγκαιρη προειδοποίηση, απόκριση, διαχείριση συνεπειών, αποκατάσταση.

Τι έχει αποκατασταθεί και υλοποιηθεί, με αριθμούς: Ολοκληρώθηκαν αποκαταστάσεις σε 432 θέσεις επέμβασης, συνολικής δαπάνης 75.704.711,26 € (Τρίκαλα 137 θέσεις, Λάρισα 78, Μαγνησία 58, Καρδίτσα 99, Περιφέρεια 60). Στα υλοποιημένα ή σε εξέλιξη έργα εντάσσεται και το πρόγραμμα έργων αποκατάστασης ποταμών και ρεμάτων ύψους 42 εκ. €- το οποίο χαρακτηρίστηκε ως έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης- εκτελεσθέν με διαδικασία διαπραγμάτευσης μετά την κήρυξη της θεομηνίας. Το σύνολο των υλοποιημένων ή σε εξέλιξη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες ανέρχεται σε 116.187.674,60 €, με τα 38.722.000 € να αφορούν νέα έργα για το 2026 και 30 έργα να ακολουθούν.

Ως προς τον ισχυρισμό του κ. Τσιαπλέ ότι «από τα 534 εκ. εκτελέσθηκαν 150 εκ.», διευκρινίστηκε από τον Περιφερειάρχη ότι το ποσό των 534 εκ. αντιστοιχεί στη συνολική εκτίμηση κόστους αποκατάστασης από όλες τις πηγές και φορείς και όχι στις αποκαταστάσεις αρμοδιότητας της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια διέθεσε επίσης 121,4 εκ. € για έργα λειψυδρίας, 70 εκ. € για καθαρισμούς ποταμών πενταετίας και 124,1 εκ. € σε υποβληθέντα έργα εγγείων βελτιώσεων.

Τα μεγάλα φράγματα και η ορεινή υδρονομία είναι εθνικής αρμοδιότητας

Τα φράγματα Ενιπέα, Μουζακίου και Πύλης και τα έργα ορεινής υδρονομίας είναι αρμοδιότητας και χρηματοδότησης κεντρικού επιπέδου (Υπ. Υποδομών / Υπερταμείο), όχι της Περιφέρειας και ο Περιφερειάρχης επεσήμανε πως έχει ζητήσει επανειλημμένα την επιτάχυνσή τους, καθώς η ορεινή υδρονομία και τα φράγματα ανάσχεσης καθυστερούν τη μετάδοση της πλημμυρικής αιχμής.

Τα έργα που θα «τρέξουν» άμεσα

Ως απόδειξη ότι όπου ολοκληρώνονται τα έργα λειτουργούν, το Φράγμα Ληθαίου συνέβαλε στη διαχείριση των ροών στα Τρίκαλα. Ειδικότερα, τα έργα ορεινής υδρονομίας προχωρούν μέσω του προγράμματος «Aqua Montis Θεσσαλία» (συνολικού Π/Υ 212,3 εκ. €, αρμοδιότητας Υπερταμείου), σε τρία τμήματα: το Τμήμα 1 (Δασαρχείο Βόλου, 26.556.721,59 €) με εκδοθείσα πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου και υπογραφή σύμβασης το αργότερο έως 25/06. Το Τμήμα 2 (Δασαρχεία Λάρισας, Αγιάς, Λαμίας, Τρικάλων, Μουζακίου, 94.492.749,89 €) βρίσκεται σε έλεγχο ένταξης από το ΕΣΠΑ· και το Τμήμα 3 (Δασαρχεία Καλαμπάκας, Ελασσόνας, Καρδίτσας, 91.209.033,07 €) υπάρχει αναμονή απόφασης χρηματοδότησης από έσοδα δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων. Τα τεύχη δημοπράτησης είναι ήδη έτοιμα.

Τα έργα αποκατάστασης μετά από κηρυγμένη φυσική καταστροφή εκτελέστηκαν με τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες (περιλαμβανομένων των κατεπειγουσών διαδικασιών του ν. 4412/2016 για την άμεση αποκατάσταση και προστασία ζωής/περιουσίας), με πλήρη διαφάνεια και ανάρτηση κάθε σύμβασης. Ειδικότερα, το πρόγραμμα έργων αποκατάστασης ποταμών & ρεμάτων ύψους 42 εκ. € εκτελέστηκε νομίμως με διαδικασία διαπραγμάτευσης.