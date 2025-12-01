Ο φλογισμένος κάμπος, το Αλκαζάρ, και τα φωτοβολταϊκά του Δήμου

Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα

Με αναταραχές στον θεσσαλικό κάμπο μπήκε ο Δεκέμβριος. Το αγροτικό ξέσπασε ορμητικά και τα χθεσινά επεισόδια στα μπλόκα (με ξύλο και συλλήψεις) δείχνουν ότι η κατάσταση διαφέρει από τα άλλα χρόνια. Οι αγρότες άφραγκοι και αγριεμένοι δεν θα κάνουν εύκολα πίσω. Μάλιστα χθες τη νύχτα διαμαρτυρήθηκαν έξω από την αστυνομική διεύθυνση Λάρισας όπου κρατούνται δυο συλληφθέντες συνάδελφοί τους, για τα επεισόδια στο μπλόκο της Νίκαιας. Σήμερα το σκηνικό αναμένεται να μεταφερθεί μπροστά από τα δικαστήρια λόγω του αυτοφώρου …

^ Οι χθεσινές κινητοποιήσεις χαλάνε τη θετική ατζέντα, με τις πρώτες πληρωμές στις αγροτικές επιδοτήσεις που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση, αν και δεν είναι εύκολο να εξηγήσεις στο εξαγριωμένο πλήθος γιατί η ενίσχυση φέτος θα είναι 25% μειωμένη. Μπρος στο διαφαινόμενο ρήγμα, χθεσινοβραδινές πληροφορίες από την Αθήνα έκαναν λόγω για απόβαση κυβερνητικού κλιμακίου στη Θεσσαλία εντός των ημερών. Μιλάμε για τόλμημα….

& Άλλαξε χέρια το φαραωνικό φωτοβολταϊκό πάρκο 400 MW που ετοιμάζεται να στηθεί σε έκταση 6.000 στρεμμάτων, στον νομό Τρικάλων (μεταξύ Παραληθαίων και Ελληνόκαστρου), ισχύος 400 ΜW. Μαθαίνουμε ότι το εν λόγω έργο, που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, πουλήθηκε από τον όμιλο Κοπελούζου στη ΔΕΗ πριν καλά καλά πάρει τις άδειες…

& Έντονο πρόβλημα σε κτηνοτρόφους και σφαγείς δημιουργεί ο μικρός αριθμός κτηνιάτρων στον νομό Λάρισας ενόψει των εορτών. Για να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς θα πρέπει να σφαγούν περίπου 100.000 αρνιά. Οι κτηνίατροι όμως είναι λίγοι και τρέχουν για ελέγχους λόγω της ζωονόσου …

% Δεν περιποιεί τιμή στον Δήμο Λαρισαίων η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ακυρώσει τον διαγωνισμό για τα δυο φωτοβολταϊκά πάρκα στην Αμυγδαλέα τα οποία δόθηκαν στην τοπική ΤΕΔΡΑ. Το τίμημα ζημιώνει τα συμφέροντα του Δήμου αποφαίνεται το ελεγκτικό όργανο.

Το χιούμορ δεν έλειψε ποτέ από τον κάμπο …

@ Κακώς συγκρούονται τα κόμματα στην Εξεταστική της Βουλής για τον Γιώργο Ξυλούρη, επονομαζόμενο φραπέ, αποφαίνεται ο Στέφανος Κασιμάτης στα ΝΕΑ. Η ουσία του θέματος δεν είναι στη διαμάχη γύρω από την πολιτική πατρότητα του Κρητικού. Όλη αυτή η σύγκρουση είναι άσκοπη και με τον θόρυβο που ξεσηκώνει (και τον χαβαλέ, επίσης) μας εμποδίζει να διακρίνουμε τη μορφή της πραγματικότητας. Ο Φραπές, παιδιά, είναι όλων μας, είναι και του ΠΑΣΟΚ, είναι και της ΝΔ. Ο Φραπές ανήκε κατά καιρούς και στα δύο κόμματα, επειδή αυτά τα δύο είχαν στα χέρια τους τούς μοχλούς του κράτους. Δεν ήταν ποτέ ιδεολογικό ζήτημα για αυτόν. Επαγγελματικό ήταν. Αυτοί είχαν τη δύναμη στα χέρια τους, με αυτούς θα έπαιζε. Τι περιμένατε να είναι, Μαοϊκός; Ο Φραπές είναι ελληνικότατος, όσο και ο ομώνυμος τύπος του καφέ. Το πρόσωπό του είναι ο καθρέπτης στον οποίον το πελατειακό κράτος βλέπει τη μούρη του…

$ Δίχτυα ψαράδων ζήτησε η Ουκρανική κυβέρνηση από θεσσαλική εταιρεία που τα κατασκευάζει. Το ίδιο αίτημα υπέβαλε και σε άλλες Ελληνικές επιχειρήσεις. Δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα – ευαίσθητο θέμα ουδείς μιλάει. Οι Ουκρανοί τα χρησιμοποιούν ως «σήραγγες» στον πόλεμο κατά των Ρώσων. Τα απλώνουν στη θάλασσα για να μπλέκονται σε αυτά οι προπέλες των θαλάσσιων drones …

% Την εταιρεία «Σάλφω και Συνεργάτες» προσέλαβε το Ελληνικό δημόσιο ως σύμβουλο για τα έργα του Daniel που εκτελεί (τρόπος του λέγειν) η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο νομό Τρικάλων. Η Σάλφω, με τη σειρά της, προσέλαβε για τη δουλειά τέσσερις μηχανικούς, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Μιχάλη Βαρδούλη.

$ Το στάδιο Αλκαζάρ έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του καθώς οι εξέδρες του λέγεται ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στατικότητας. Κάτω από τη μία κερκίδα υπάρχει ένας διάδρομος στίβου για να προπονούνται οι αθλητές όταν βρέχει. Όμως τους το απαγορεύουν και αυτό. Για ποιο λόγο; Οι εξέδρες όταν είναι κενές δεν έχουν κανένα πρόβλημα στατικότητας …

