Ο Τσιόδρας της ευλογιάς, οι Συνεταιριστικές, και η (παρατεινόμενη) αίθουσα της δίκης

Η κυβέρνηση κατάλαβε έστω και αργά ότι η ευλογιά των αιγοπροβάτων δεν αντιμετωπίζεται με πατέντες του ποδαριού και παντελή έλλειψη κεντρικού συντονισμού. Υιοθέτησε έστω και με καθυστέρηση το επιτυχημένο μοντέλο αντιμετώπισης της πανδημίας που είχε ως επικεφαλής τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Από χθες ρόλο Τσιόδρα στην καταπολέμηση της ζωνόσου ανέλαβε ο πρύτανης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπος Μπιλλίνης που είναι κτηνίατρος. Αρκεί να μην τον καπελώσουν οι πολιτικοί …

% Απορία, σε όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις, δημιουργεί το γεγονός ότι μεταξύ των 37 χθεσινών συλληφθέντων για απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχει ούτε ένας από τη Θεσσαλία. Προφανώς τηρείται …σειρά προτεραιότητας. Μάλιστα η ευρωπαϊκή εισαγγελία, που έχει τον συντονισμό της έρευνας, έβγαλε σχετική ανακοίνωση με την οποία μας ενημερώνει, μεταξύ άλλων, ότι «μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να δαπανήθηκε για την αγορά πολυτελών αγαθών…». Μα τώρα είμαστε σοβαροί… στην εκκλησία θα τα έδιναν;…

& Λέγεται ότι ο διευθυντής του κεντρικού καταστήματος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, στην οδό Κονδύλη στα Τρίκαλα, ενημερώθηκε – μετά τις εκλογές-, ότι μετατίθεται στη Φαρκαδόνα. Προφανώς πήρε προαγωγή…

$ Μένοντας στο χώρο των θεσσαλών τραπεζοσυνεταιριστών να πούμε ότι οι Καρδιτσιώτες επισκέφτηκαν τις προάλλες τον Στουρνάρα. Κυκλοφορεί μάλιστα και μια πληροφορία ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας εξασφάλισε πανελλαδική άδεια…

# Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δηλώνει ότι η αίθουσα για την πολύκροτη δίκη των Τεμπών, στο χώρο του Πανεπιστημίου στη Λάρισα, είναι ήδη έτοιμη. Ωστόσο η βεβαιότητα του υπουργού δεν συνάδει με το γεγονός ότι η κατασκευαστική εταιρεία Solis A.E., στις 16 Οκτωβρίου 2025, ζήτησε και έλαβε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας νέα παράταση για την ολοκλήρωση του έργου. Είναι η 4η κατά σειρά και σύμφωνα με την εταιρεία η αίθουσα θα παραδοθεί προς χρήση στις 21 Ιανουαρίου 2026. Ενημερώστε και τον κ. Υπουργό …

@ Εικόνισμα για τον εγγονό του που χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, έφτιαξε στον τόπο του δυστυχήματος ο παππούς του παιδιού Τάσος Κουτσόπουλος. Κουβάλησε και μερικές ελιές σε δενδρύλλια για να τις φυτέψει. Οι κλέφτες έκλεψαν τις ελιές και άδειασαν το εικόνισμα από τα ψιλά που άφηναν όσοι άναβαν κερί. Ούτε ιερό, ούτε όσιο …

Πριν ακόμα ολοκληρωθεί η κατεδάφιση των υπολοίπων καταστημάτων απέναντι από το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, η αξία του χώρου που αναδείχτηκε είναι προφανής καθώς έδωσε αισθητική ανάσα στο θέατρο και στο αστικό τοπίο. Δεν χρειάζονται νέα κτίσματα. Η πόλη είναι γεμάτη τσιμέντα. Χορταράκι και λουλούδια αρκούν….

# Στη Λάρισα, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνεδριάζει σήμερα η Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της γαλακτοβιομηχανίας και των κτηνοτρόφων παραγωγών γάλακτος. Η συνεδρίαση είναι ανοιχτή στο κοινό και η συζήτηση αναμένεται ενδιαφέρουσα καθώς θα ασχοληθεί με το καυτό θέμα της φέτας, ενώ θα εκλέξει και νέο πρόεδρο στη θέση του παραιτηθέντος Γιάννη Βιτάλη της Δωδώνης.

@ Μέρα με τη μέρα ξεδιπλώνεται το rebranding Τσίπρα. Χθες δημοσίευσε περισπούδαστο άρθρο στην Καθημερινή με τίτλο «6+1 προϋποθέσεις εθνικής στρατηγικής». Ο Αλέξης, που μας έλεγε «θα βαράμε το ταμπούρλο και οι αγορές θα χορεύουν», μας έκανε διάλεξη περί στρατηγικής …

# Βαμβάκια και σιτάρια δεν πάνε καλά φέτος. Δεν έχουν τιμή, όπως λένε στον κάμπο. Πολλοί αυτόν τον καιρό επιλέγουν ρίγανη. Περίπου 25.000 νέα στρέμματα θα φυτευτούν φέτος. Τα περισσότερα στη Θεσσαλία.

& Μόλις 39 ημέρες κράτησε στη θέση του προπονητή της Νότιγχαμ Φόρεστ τον Άγγελο Ποστέκογλου ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Γράφτηκε ότι βάσει συμβολαίου ο τεχνικός δικαιούται αποζημίωση 8 εκ. ευρώ. Του κατέστρεψε την καριέρα …

