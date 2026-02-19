Ο Τσίπρας και το “Γεωργίας”, το θεσσαλικό beef, και η επιδότηση του Λάκη

Το δράμα δεν έχει τελειωμό γύρω από τη Βιολάντα. Η τραγωδία των Τρικάλων που στοίχισε τις ζωές πέντε γυναικών, οδήγησε χθες βράδυ στην προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της Κώστα Τζιωρτζιώτη καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολη την επόμενη ημέρα της επιχείρησης που πρέπει να βρει τη δύναμη για να σταθεί στην αγορά. Υπάρχουν εργαζόμενοι και οικογένειες που δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει.

% Ποιος όμως να τα συμμεριστεί αυτά; Τα κανάλια των Αθηνών και οι απεσταλμένοι τους στη Θεσσαλία (μαζί και η ΕΡΤ) που επέμεναν, ανυπόστατα, ότι στο εργοστάσιο της Λάρισας υπάρχουν κρυφά υπόγεια και δεξαμενές, αγνοώντας ότι η μονάδα δεν λειτουργεί με αέριο αλλά με ηλεκτρικό ρεύμα; Γύρω από το μισοκαμένο κουφάρι της Βιολάντα παίζονται συμφέροντα, τα όρνεα τα αγοράς κόβουν βόλτες …

$ Ο Τζιωρτζιώτης πάντως, στο άκουσμα της λέξεις “προφυλακιστέος” έδειξε να αιφνιδιάζεται, μας μετέφεραν πηγές από το μικρό πλήθος των αστυνομικών, των υπαλλήλων και των δικηγόρων που περίμεναν, μαζί με τον ίδιο, έξω από το γραφείο του ανακριτή για να ακούσουν την απόφαση. “Εγώ θα πληρώσω τελικά και για τα Τέμπη…», είπε σχεδόν μονολογώντας. Η φράση έχει την αξία της, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι για το δυστύχημα των Τεμπών δεν προφυλακίστηκε κανένα από τα βαριά ονόματα του κατηγορητηρίου. Μόνο ο σταθμάρχης είναι μέσα …

@ Ας αλλάξουμε κλίμα και θεματολογία καθώς βλέπουμε να χοντραίνει το …beef μεταξύ Κουρέτα και Νταβέλη. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ και του Animus, φιλοξένησε, προ ημερών, στο formedia.gr ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο η Περιφέρεια Θεσσαλίας έδωσε σειρά αναθέσεων σε γνωστό Λαρισαίο δημοσιογράφο. Παρεμπιπτόντως χθες ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στο Κέντρο Αποκατάστασης του Νταβέλη, με τον περιφερειάρχη να υπογράφει την απόφαση για μερική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Animus, σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Ουδεμία σχέση έχουν οι δυο ιστορίες …

& Πρόταση να μεταφερθεί στη Θεσσαλία το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Λάρισα. Αναρωτιόμαστε γιατί δεν το έφερε εκείνος όσο κυβερνούσε. Ωστόσο η πρόταση δεν είναι καινούργια, την είχε διατυπώσει το 2006 ο Κώστας Καραμανλής και πολύ παλαιότερα ο Γιάγκος Πεσματζόγλου. Μας δούλεψαν οι προηγούμενοι, μας δουλεύει και ο Τσίπρας …



Κλωνάρι Πεύκου έπεσε στην Αγιά εξαιτίας του ανέμου, μπροστά από το Δασαρχείο της πόλης. Θα τσακίστηκε από την πολύ φροντίδα …

Όλο το “χαρτί” στον Λάκη …

Εκτός από την εκπομπή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο MEGA, στην οποία ο Λάκης Λαζόπουλος έχει αναλάβει εργολαβικά να θάβει την κυβέρνηση στο όνομα της δήθεν σάτιρας, σχεδιάζει να κάνει και σειρά, στο ίδιο φιλόξενο κανάλι, με τίτλο «Δεκαεπτά βαλίτσες και μια μαύρη». Όπως γράφει το iefimerida.gr, θα είναι μια κωμική σειρά με 16 επεισόδια, στην οποία θα παίζει και ο ίδιος. Η είδηση είναι όμως αλλού: ότι ο Λαζόπουλος θα πάρει από τον ΕΚΚΟΜΕΔ 1.500.000 ευρώ επιχορήγηση. Το ΕΚΚΟΜΕΔ δεν είναι φυσικά κάποιος ιδιώτης που εκτίμησε το ταλέντο του Λαζόπουλου και χρηματοδοτεί τη σειρά, είναι κρατικός φορέας. Τα συγχαρητήρια ωστόσο πρέπει να πάνε στον Λάκη. Τον να τους βρίζεις και να σε πληρώνουν είναι τέχνη …

& Καρυστιανού, Λακαφώσης, Σούρλας, και Γρατσία, έτρωγαν πρόσφατα στην οδό Πανός, στη Λάρισα. Όταν πήγαν να πληρώσουν το μαγαζί τους ενημέρωσε ότι είναι κερασμένα. Η Μαρία των Τεμπών διαθέτει πρωτόγνωρη λαοφιλία, το θέμα είναι πόση θα της απομείνει όταν το κόμμα της θα εισέλθει επίσημα στην αρένα της πολιτικής …

% Ακούγεται ότι ο Λαρισαίος δημοτικός σύμβουλος Ντίνος Διαμάντος, πρώην αντιδήμαρχος του Καλογιάννη (Συμπαράταξη Λαρισαίων), δεν θα είχε αντίρρηση να επαναπατριστεί στη δεξιά πτέρυγα του δημοτικού συμβουλίου. Λέμε επαναπατριστεί διότι πρόκειται για δεξιό. Θα φανεί αν οι ψίθυροι έχουν βάση …

$ Στην Ινδία με τον Μητσοτάκη ο Παπαστεργίου. Ο θεσσαλός υπουργός ψηφιακής Διακυβέρνησης πέταξε, χθες Τετάρτη, με το αεροπλάνο της γραμμής και θα επιστρέψει σήμερα Πέμπτη με το πρωθυπουργικό. Ούτε Τρίκαλα – Φαρκαδόνα …

