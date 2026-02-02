Ο πόλεμος της φασολάδας, ο γιατρός του (τοπικού) ΠαΣοΚ, και η εκλογή του Ρίζου

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Η τραγωδία στη Βιολάντα έδωσε την ευκαιρία σε κάθε είδους ψεκασμένους να βγουν στον αφρό. Άλλοι τυμβωρυχώντας για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη και άλλοι διότι απλώς είναι ανόητοι και χαίρονται με την καταστροφή του διπλανού τους (ειδικά αν είναι πλούσιος). Όλοι αυτοί όμως, αγνοώντας τι σημαίνει επιχειρηματικότητα, κάνουν κακό στους 300 εργαζόμενους της Βιολάντα και στις οικογένειές τους. Τα συνδικάτα, αντί να στηρίξουν την επιχείρηση για να μπορέσει να σταθεί στην αγορά και να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας, πετάνε πέτρες. Εύκολο το ανάθεμα, ειδικά όταν ο άλλος είναι πεσμένος κάτω. Η επαρχία, και ειδικά η Θεσσαλία, δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει επιχειρήσεις. Οι δουλειές είναι λίγες …

@ Έρευνα για την είσοδο του Γιάννη Φιλιππάκη (εκδότη της εφημερίδας “Δημοκρατία”) στην “Ελευθερία” της Λάρισας, πραγματοποιεί η Εισαγγελία των Αθηνών. Θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία του Γιώργου Δημητρακόπουλου, κληρονόμου της εφημερίδας.

% Στο ΠαΣοΚ δεν λένε να ηρεμήσουν, και ούτε πρόκειται όσο στις δημοσκοπήσεις δεν κερδίζουν κάτι, ενώ μπροστά τους έχουν και συνέδριο. Στο συνέδριο της άνοιξης αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του ο νέος παίχτης στη σκακιέρα της διαδοχής που είναι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Έχει όλο το πακέτο: Νέος, ωραίος, μορφωμένος και οικονομικά ευκατάστατος, όλα παίζουν ρόλο. Διευκρινίζεται ότι με τον Νίκο Χριστοδουλάκη, τον υπουργό του Σημίτη, δεν έχει καμμιά σχέση. Πρόκειται απλώς για συνωνυμία.

$ Μένοντας στο ΠαΣοΚ να σταθούμε στην επιλογή διορισμού του ορθοπεδικού και πρώην βουλευτή Κώστα Μπαργιώτα, ως συντονιστή των διαδικασιών για το συνέδριο σε ότι αφορά στη Λάρισα. Στην Αθήνα, λένε, ότι ο γιατρός είναι από τους λίγους που θα μπορούσαν να συμμαζέψουν το …Συριζοπασόκ που άφησε πίσω του ο Καλογιάννης, ώστε να διεκδικήσει με αξιώσεις τον Δήμο Λαρισαίων απέναντι στον Μαμάκο. Η ζωή θα δείξει …

^ Μεγάλες μαύρες τρύπες στην εθνική οδό ασφαλτόστρωσε η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Ήταν τα σημεία των αγροτικών μπλόκων όπου λειτουργούσαν οι ψησταριές …

Σε πολυχώρο πολιτισμού μετατρέπει ο Δήμος Τρικκαίων δυο από τις τρεις παλιές αποθήκες της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων, στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού. Η μία είχε αγοραστεί επί δημαρχίας Ταμήλου και η δεύτερη επί Παπαστεργίου. Η πρώτη θα στεγάσει τη νέα Πινακοθήκη, ενώ η άλλη το …μουσικό μέγαρο της πόλης (βλ. μακέτα). Πρόκειται για αίθουσα μουσικής, διακοσίων θέσεων, με φουαγιέ και υψηλή τεχνολογία τόσο στο ηχητικό μέρος όσο και στα υπόλοιπα. Ακόμα και η θέρμανση θα βγαίνει κάτω από καθίσματα. Σε ότι αφορά την πινακοθήκη, η οποία είναι διαστάσεων 750 τ.μ., αξίζει να σημειώσουμε ότι η μουσειολογική μελέτη έγινε με χορηγία της Σοφίας Διβάνη, της γνωστής οικογένειας των ξενοδόχων.

*Χόρτασαν θανατικό τα κανάλια την εβδομάδα που πέρασε. Τα δυστυχήματα στα Τρίκαλα και στη Ρουμανία τους ήρθαν ως μάνα εξ ουρανού. Εμπόριο πόνου και πένθους μέχρι να καταρρεύσει ο θεατής. Μαύρισε η ψυχή μας …

& Μέχρι και ο Τάσος Δούσης, των ταξιδιωτικών εκπομπών, βρήκε την ευκαιρία να ελεεινολογήσει τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα μετά το δυστύχημα. Ως γνωστόν, η μπισκοτοβιομηχανία των Τρικάλων συνεργάζεται για την προβολή των προϊόντων της με τον Μιχάλη Μπλέτσα, ανταγωνιστή του Δούση …

@ Στα μεγάλα σάιτ της Αθήνας οι εργολάβοι (που έχουν και το “εύκολο” χρήμα) κάνουν παιχνίδι. Αφού ολοκληρώθηκε η εξαγορά του iefimerida.gr από τους Μπάκο, Καϋμενάκη, Εξάρχου, με τους προηγούμενους ιδιοκτήτες Χρήστο Ράπτη και Σοφία Γιαννακά να παραμένουν σε διευθυντικές θέσεις, έχουμε τώρα νέο αρραβώνα που οδεύει σε γάμο: Στρατηγική συνεργασία του iefimerida.gr με τα “Παραπολιτικά” του Κουρτάκη. Οι εκλογές πλησιάζουν …

% Στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ εξελέγη ο αγροτοσυνδικαλιστής του κάμπου Ρίζος Μαρούδας. Αν τα επόμενα αγροτικά μπλόκα ξεπεράσουν σε διάρκεια το δίμηνο, μπορεί να τον δούμε και γραμματέα του κόμματος …

@ Ο πόλεμος της …φασολάδας αναμένεται την Καθαρά Δευτέρα στα πέριξ της Λάρισας. Σε χωριά όπως η Τερψιθέα και η Ραχούλα, το παραδοσιακό έδεσμα θα ετοιμαστεί από κέτερινγκ, μαζί με πίκλες κ.λ.π.

Εκεί όμως που αναμένεται να στηθεί το μεγάλο φαγοπότι είναι στην πατρίδα του δημάρχου Μαμάκου την Γιάννουλη, και συγκεκριμένα στις Εργατικές Κατοικίες. Ο δήμος παρήγγειλε 60 κιλά φασόλια, 20 κιλά κρεμμύδια, 10 κιλά τοματοπολτό, 6 κιλά καρότα και 5 κιλά σέλινο. Για επιδόρπιο θα προσφερθούν 60 κιλά χαλβά.

Προσοχή στη δυσπεψία …

