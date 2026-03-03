Ο πόλεμος «παγώνει» τις κρατήσεις στον Τουρισμό ενόψει Πάσχα και καλοκαιριού

Οι πρώτες, σοβαρές, επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό είναι ήδη ορατές καθώς έχει επιβραδυνθεί σημαντικά και σε περιπτώσεις έχει «παγώσει» ο αριθμός των κρατήσεων που γίνονται αυτή την εποχή για ταξίδια στην Ελλάδα το Πάσχα και το καλοκαίρι, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες από την αγορά. Επιπλέον, η διακοπή εκατοντάδων πτήσεων, όχι μόνο από και προς την Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιφέρειας, έχει οδηγήσει σε σημαντική αναστάτωση.

Οι αεροπορικές εταιρείες επαναξιολογούν ήδη τον προγραμματισμό αεροπορικών θέσεων που έχουν κάνει για φέτος, επιχειρώντας να προεξοφλήσουν τις εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή εν γένει. Ωστόσο είναι ακόμα πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Παράλληλα, αν και ακόμα δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις, η μεγάλη άνοδος των τιμών του πετρελαίου των τελευταίων ημερών, και άνω του 20% από τις αρχές του έτους, αναμένεται νομοτελειακά να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των εισιτηρίων, τόσο στις αερομεταφορές όσο και στην ακτοπλοΐα αλλά και στις οδικές μεταφορές.

Ολες οι αεροπορικές εταιρείες μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές Aegean και Sky Express αλλά και τουριστικοί οργανισμοί όπως η TUI AG, που διαθέτουν στόλο αεροσκαφών και προωθούν πακέτα διακοπών, έχουν σταματήσει πτήσεις ή έχουν τροποποιήσει δρομολόγια και δηλώνουν ότι η κατάσταση παρακολουθείται καθημερινά σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας όπως και ότι το πρόγραμμα θα αναπροσαρμόζεται διαρκώς ανάλογα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει πως οι επιχειρήσεις θα διαρκέσουν 4 εβδομάδες ακόμα, αρχικά αναμένεται να επηρεαστεί η κίνηση κατά το Πάσχα, καθώς το Πάσχα των Καθολικών φέτος πέφτει την Κυριακή 5 Απριλίου και το Ορθόδοξο στις 12 Απριλίου.

Σε κάθε περίπτωση όμως η ένταση των επιπτώσεων στον ελληνικό τουρισμό μεσοπρόθεσμα θα κριθεί κυρίως από τη διάρκεια και την έκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Κλειδί» θα είναι, σύμφωνα με τους οικονομολόγους, ο βαθμός που θα επηρεαστεί η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις βασικές αγορές από τις οποίες έλκει ταξιδιώτες στην Ελλάδα, για αύξηση του πληθωρισμού και η διατήρηση της υφιστάμενης αντίληψης για την Ελλάδα ως ασφαλούς χώρας. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετοί λόγοι αισιοδοξίας ότι ο ελληνικός τουρισμός θα αποφύγει μεγάλες απώλειες, οι οποίες προκύπτουν τόσο από την εμπειρία παρελθουσών κρίσεων, και την ανθεκτικότητα και ευελιξία που έχουν αποκτήσει έπειτα από αλλεπάλληλες δοκιμασίες οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, όσο και εξαιτίας της υψηλής ζήτησης που φαίνεται να υπάρχει και φέτος, τουλάχιστον με βάση τις ενδείξεις μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή, για τον ελληνικό τουρισμό.

thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Καθημερινή, Ηλίας Γ. Μπέλλος)