Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού έφθασε στα Τρίκαλα – Στους 39 βαθμούς Κελσίου θα «σκαρφαλώσει» ο υδράργυρος

Ιδιαίτερα θερμή θα είναι η σημερινή ημέρα στα Τρίκαλα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και τις συνθήκες να ευνοούν την παραμονή σε σκιερούς και δροσερούς χώρους κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Η ημέρα θα ξεκινήσει με αίθριο ουρανό και ευχάριστες θερμοκρασίες, κοντά στους 19-23 βαθμούς Κελσίου. Από τις πρωινές ώρες η θερμοκρασία θα σημειώσει γρήγορη άνοδο, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα κορυφωθεί στους 38 έως 39 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, κυρίως δυτικοί έως βορειοδυτικοί, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, χωρίς να προσφέρουν ιδιαίτερη ανακούφιση από τη ζέστη. Αργά το απόγευμα δεν αποκλείεται να αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της περιοχής, με μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, χωρίς όμως να επηρεαστεί σημαντικά ο κάμπος των Τρικάλων.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις ώρες της έντονης ζέστης, να αποφεύγουν την άσκοπη έκθεση στον ήλιο, να καταναλώνουν άφθονα υγρά και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά μετά τη δύση του ηλίου, με τη νύχτα να κυλά σε πιο ευχάριστα επίπεδα.