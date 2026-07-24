Ο νέος δρόμος αλλάζει και τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Τρικάλων στην περιοχή

Από Παρασκευή 24/07/2026 τα δρομολόγια προς και από Ιωάννινα θα πηγαίνουν από το νέο δρόμο που δόθηκε στην κυκλοφορία (Ε65 – κόμβος Κηπουρείου – Εγνατία Οδός).

Η εξυπηρέτηση των επιβατών που υπάρχουν για τα χωριά (Μουργκάνι – Μεγάλη Κερασιά – Ορθοβούνι – Τρυγώνα – Ανάληψη – Πεύκη – Κορυδαλλό – Παναγιά) θα γίνεται με το τοπικό δρομολόγιο που υπάρχει κάθε Παρασκευή.

Επίσης, σε καθημερινή βάση το δρομολόγιο των Ιωαννίνων θα αποβιβάζει ή θα επιβιβάζει επιβάτες ΜΟΝΟ στη διασταύρωση Μαλακασίου, εάν και εφόσον υπάρχουν επιβάτες.

Εκ της Δ/νσεως

Κ.Τ.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.