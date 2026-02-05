Ο “Μύλος 1927”, οι κυρίες με τις παγιέτες, και η εγγυητική του περιπτέρου

Καλημέρα.

Ας αρχίσουμε με κάτι ελαφρύ γιατί μαύρισε η ψυχή μας από τις τελευταίες τραγωδίες.

& Απόφαση για κατάπτωση εγγυητικής επιστολής …. περιπτέρου, έλαβε πρόσφατα η Δημοτική Επιτροπή του δήμου Λαρισαίων. Πρόκειται για εγγυητική ύψους 1.200 ευρώ η οποία λειτουργούσε ως ποινική ρήτρα για την περίπτωση που ο περιπτερούχος δεν πλήρωνε το ενοίκιο. Ο περιπτεράς όμως άφησε κάμποσα ενοίκια απλήρωτα, με αποτέλεσμα το φέσι να φτάσει τις 13.496 ευρώ. Ο Δήμος αποφάσισε τότε να κάνει χρήση της εγγυητικής επιστολής των 1.200 ευρώ. Μιλάμε για αστραπιαία αντανακλαστικά …

@ Ο Σωτήρης Χατζηγάκης, παλιός βουλευτής των Τρικάλων και υπουργός, υπέστη το μαρτύριο της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον ανέκρινε ακόμα και για το …γενεαλογικό του δένδρο και τους προπάτορές του πολιτικούς του 18ου αιώνα, με σκοπό να καταδείξει την οικογενειοκρατία στην πολιτική. Εκείνος της απαντούσε με στωικότητα και με την αστική ευγένεια που τον διακρίνει, ενώ ανέφερε ότι έφυγε φτωχότερος από την πολιτική αποκαλύπτοντας ότι είχε δέκα ακίνητα και τα πούλησε. Κάποια στιγμή όμως δεν άντεξε και της είπε: «Επειδή εστιάζεται πολύ στο θέμα των οικογενειών και της πολιτικής, θα ήθελα να επισημάνω ότι και εσείς είστε κόρη ενός, καθόλα έντιμου, πολιτικού, του Νίκου Κωνσταντόπουλου …». Η Ζωή αντέτεινε με το γνωστό της ύφος: «Εγώ, κύριε Χατζηγάκη, είμαι μια ενεργότατη δικηγόρος και ουδέποτε υπήρξα παιδί των γονιών μου υπό την έννοια της κληρονομικής εύνοιας …». Ναι καλά, χα, χα …

$ Η κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης στα πολιτικά κόμματα για το έτος 2026 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και τα ποσά έχουν ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στα 40.161.600,00 ευρώ. Και από το ποσό αυτό, τα 33.468.000 ευρώ αφορούν την τακτική ετήσια χρηματοδότηση, ενώ τα 6.693.600 ευρώ προορίζονται «αποκλειστικά για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς». Η μερίδα του λέοντος κατευθύνεται στη ΝΔ, η οποία λαμβάνει συνολικά 14.800.294,72 ευρώ. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ (βάσει του εκλογικού αποτελέσματος του 2023) με συνολικά 7.025.636,38 ευρώ και το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με 4.974.785,78 ευρώ. Το ΚΚΕ λαμβάνει 3.556.615,10 ευρώ, η Ελληνική Λύση 2.443.246,16 ευρώ, η Νίκη 2.191.576,63 ευρώ και η Πλεύση Ελευθερίας 2.010.526,99 ευρώ. Μικρότερα ποσά (άνω των 200.000 ευρώ) λαμβάνουν επίσης η Φωνή Λογικής, το ΜέΡΑ25 και η Νέα Αριστερά. Δεν το λες και άσχημα …

% Τέσσερα νέα γήπεδα τένις, με υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, αποκτά ο Βόλος στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Η εταιρεία «Padel Pro Volos M.IKE» (Παναγιώτης Βαρούτσικος), επένδυσε 257.000 € εκ των οποίων οι 98.733 €, προήλθαν από επιχορήγηση.

^ Τι …φοβερός τύπος αυτός ο Νατσιός της Νίκης. Υποστήριξε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι η θεωρία του Δαρβίνου δεν είναι επιστήμη αλλά βλασφημία. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην εκκλησιαστική δεξιά. Έρχεται η Καρυστιανού και φοβούνται μην χάσουν τους πελάτες …



Συνεχίζεται η έρευνα στα αποκαΐδια του εργοστασίου της Βιολάντα και μαζί ο Γολγοθάς της εταιρείας και των εργαζομένων.

Η Εισαγγελία Τρικάλων έχει δώσει διευρυμένη εντολή για λεπτομερή έρευνα σχετικά με το δυστύχημα. Στο πλαίσιο αυτό, στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), σε εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, εκτός από τις ευθύνες της επιχείρησης, μπαίνουν και όλες οι υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στις άδειες κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου. Απ΄ότι φαίνεται στο εδώλιο θα καθίσει αρκετός κόσμος …

% Τα καφενεία των ορεινών απομακρυσμένων χωριών, όχι μόνο επιτρέπεται αλλά επιβάλλεται να επιδοτηθούν με ευρωπαϊκά κονδύλια για να επιβιώσουν. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής επιτροπής στην ερώτηση του ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου, ήταν σαφέστατη. Το θέμα είναι τι θα κάνει η Ελληνική κυβέρνηση …

@Το συγκρότημα του Μύλου αντικατοπτρίζει τη δημιουργική συνύπαρξη όλων των φυλών που απαρτίζουν το κοινωνικό μωσαϊκό της Λάρισας. Στο ένα κτίριο παίζουν Μολιέρο και στο απέναντι «σήκω χόρεψε κουκλί μου …». Όταν ζαλιστείς από τον πολύ Μολιέρο πας στο μπουζουκομάγαζο και ξεδίνεις.

Αυτή η ενδιαφέρουσα πολιτισμική ώσμωση ενόχλησε (οψίμως) Λαρισαία διαφημίστρια η οποία προχώρησε σε επώνυμη καταγγελία προς το υπουργείο Πολιτισμού για την όψη του μπουζουκομάγαζου, το οποίο, οι ενοικιαστές του, σεβόμενοι την ιστορία του χώρου, ονόμασαν «Μύλος 1927» και όχι π.χ. «Καραμέλα». Το εν λόγω κατάστημα είναι ένα σύγχρονο ιερατείο του γλεντιού το οποίο διαθέτει πίστα και λουλουδούδες, αναβιώνοντας νύχτες του ογδόντα στην οδό Φαρσάλων…

& Τι έχει η όψη του, θα πείτε, και έγινε στόχος καταγγελίας. Ακολουθώντας τους κανόνες του μάρκετινγκ, το εν λόγω μαγαζί τοποθετούσε στον πέτρινο τοίχο αφίσες και μπάνερ με τις αοιδούς του σχήματος, ώστε να βλέπουν οι λάτρες της νύχτας και να μην νομίζουν ότι μέσα ερμηνεύουν μονόπρακτα του Μπρέχτ. «Οι εικόνες αυτές προσβάλουν την αισθητική του χώρου» έλεγε η καταγγελία.

Ωστόσο, μπουζούκια στον Μύλο υπήρχαν και επί δημαρχίας Καλογιάννη αλλά τότε δεν είχαν γίνει καταγγελίες. Οι κακές γλώσσες λένε ότι η διαφημίστρια, τα χρόνια εκείνα, είχε μια γόνιμη συνεργασία με τον δήμο Λαρισαίων η οποία όμως δεν συνεχίστηκε επί Μαμάκου…

% Το θέμα έφτασε στην υπουργό Μενδώνη η οποία ενημερώθηκε για τις αφίσες με τις καλλίγραμμες τραγουδιάρες και έγινε έξαλλη. Οι υπηρεσίες του υπουργείου έστειλαν φιρμάνι στον δήμο Λαρισαίων για συμμόρφωση με τα πολιτιστικά ειωθότα, όπερ και εγένετο.

Μαζί με τις αφίσες ξηλώθηκε και ένας ολόσωμος καθρέφτης κοντά στην είσοδο, στον οποίο καλλωπίζονταν (και ινσταγκραμίζονταν) διαφόρων ειδών κυρίες με παγιέτες και μίνι, που στη συνέχεια ανέβαζαν στόρυ.

Δυστυχώς, κάπως έτσι, τα μπουζούκια του Μύλου είναι σήμερα γυμνά, χωρίς καλλιτεχνική μαρκίζα. Σαν να λέμε μπουγάτσα χωρίς άχνη …

*Ραντεβού στις 13 Φεβρουαρίου, στην Αθήνα, έδωσαν οι αγρότες μετά από απόφαση της χθεσινής συνέλευσης που είχαν στη Νίκαια. Χάθηκε ο κόσμος να το βάλουν στις 14; Να υπάρχει και λίγο αίσθημα…

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …

Copyright Kosmos newspaper, Larissa