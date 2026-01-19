Ο δικηγόρος της Μαρίας, το pet parking, και μια έρευνα για …κόκα

Η κυβέρνηση του κάμπου (σ.σ. σε αντιδιαστολή με την κυβέρνηση του βουνού) σπεύδει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου να διαπραγματευτεί με την εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας για την απελευθέρωση των δρόμων. Ως γνωστόν, εδώ και 50 μέρες κουμάντο στη Θεσσαλία κάνουν οι απόγονοι του Πατάκη και του Μπούτα. Ας ευχηθούμε η έκβαση της συνάντησης να έχει αίσιο τέλος για να γιορτάσουμε την απελευθέρωση …

@ Ουρολόγος, χειρουργός του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας (από τους πιο γνωστούς) ο γιατρός που καταδικάστηκε την Παρασκευή σε 10 μήνες φυλάκιση από το πλημμελειοδικειο για “ανθρωποκτονία από αμέλεια”. Ο ασθενής του, ένας 70χρονος που δεν ζει πια, είχε πέτρα στο αριστερό νεφρό. Τον έστειλε για ακτινογραφία, στα ευρήματα της οποία η ακτινολόγος σημείωσε επίπλέον ότι εντοπίστηκαν “ύποπτα μορφώματα” στο δεξιό νεφρό. Η φροντίδα του χειρουργού επικεντρώθηκε στην πέτρα του αριστερού νεφρού. Λίγους μήνες μετά ο ασθενής αποδήμησε εις Κύριον, από καρκίνο …

^ Με …πράσινο φάκελο στα χέρια, εμφανίστηκε κατά την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νωρίτερα επισκέφτηκε τον δήμαρχο της πόλης Στέλιο Αγγελούδη, αλλά και τον μητροπολίτη Φιλόθεο. Και οι δυο απέφυγαν να πάνε στην παρουσίαση του βιβλίου του στο «Ολύμπιον» …

*Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του μεταλλικού τρούλου στο Μπεζεστένι, την Οθωμανική αγορά υφασμάτων στην Ακρόπολη της Λάρισας (Φρούριο). Στο πάνω μέρος του θα τοποθετηθεί πλέξι γκλας, ενώ γύρω γύρω θα καλυφθεί με ξύλο.

& Αιρετούς και μη, κατάφερε να συγκεντρώσει το Σάββατο σε κομματική εκδήλωση η νεοεκλεγείσα πρόεδρος της ΔΕΕΠ Τρικάλων Μάνη Γιαννιοτάκη, παρόντος του γραμματέα του κόμματος Κώστα Σκρέκα. Η ίδια δεν απέφυγε ένα ακούσιο “φάουλ”, όταν προσκάλεσε στο βήμα τον …υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. «Υφυπουργός; Ξέρεις κάτι που δεν γνωρίζω Μάνη;», απάντησε γελώντας ο υπουργός.

Λιγότερο χαριτωμένη (στην ίδια εκδήλωση) ήταν η παραδοχή του δημάρχου Τρικάλων Νίκου Σακκά, ο οποίος προέβλεψε ότι οι επόμενες βουλευτικές εκλογές για τους θεσσαλούς της ΝΔ θα είναι πιο δύσκολες, διότι «η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι πια δική μας». Ουδείς έσπευσε να φέρει αντίρρηση …

*Το μόνο επάγγελμα που δεν πρόκειται να πλήξει η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο «τιμολογέας μίζας». Ανθεί και στον δημοσιογραφικό κλάδο…

O δήμος Αγιάς είναι pet friendly και φροντίζει να το δείχνει. Σπάνια να βρεις σε πόλη …pet parking. To σημείο επιλεγμένο για να μην κινδυνεύουν τα ζώα. Η φροντισμένη κατασκευή της επιγραφής, με το μεταλλικό πλαίσιο γύρω από το σήμα της τροχαίας, φανερώνει νοικοκυροσύνη. Μπράβο στον Δήμο και σε όποιον είχε την ιδέα.

^ Πρόστιμο στην ιδιοκτήτρια εταιρεία των Καφέ Mikel (“Ε. Κυριακάκης & Σια Ο.Ε.’’), για αυθαίρετη κατάληψη εμβαδού 50 τ.μ. στην πρόσοψη του καταστήματος επί των οδών Παπακυριαζή και Μ. Αλεξάνδρου, επέβαλε ο Δήμος Λαρισαίων.

Η εταιρεία έσπευσε και κατέθεσε αίτηση αδείας, ενώ ζήτησε και συμβιβασμό γλυτώνοντας το μισό πρόστιμο, κάτι που συνηθίζεται.

@ Ο Λαρισαίος δικηγόρος Στέλιος Σούρλας, από τη Φαρκαδόνα, είναι ένας από τους ανθρώπους της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλία ο οποίος συνεργάζεται στενά μαζί της για το νέο κόμμα. Είναι και δικηγόρος της. Δεν αποκλείεται να τον δούμε και στο ψηφοδέλτιο του κόμματος…

% Στην Αμερικανίδα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατέφυγαν υψηλόβαθμα στελέχη των αμερικανικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα, γράφει το Βήμα. Έκαναν παράπονα για το υψηλό ποσοστό του clawback που θεωρούν ότι πληρώνουν στη χώρα μας. Τους καθησύχασε λέγοντας «I will nail them down», ότι δηλαδή θα «στριμώξει άγρια» την κυβέρνηση επειδή αυτό που γίνεται είναι «piracy on the USA companies», πειρατεία στις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Καλά ξεμπερδέματα (στην κυβέρνηση).

@ Ένα ακόμα νέο ξενοδοχείο για την Σκόπελο. Ονομάζεται Dolfhin of Skopelos, ανήκει στην εταιρεία Dolfhin of Skopelos Ι.Κ.Ε. και εδρεύει στη νέα παραλιακή οδό του νησιού.

& Διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τον δικηγόρο και υποψήφιο δήμαρχο του Μέρα 25 Δημήτρη Παπαθανασίου, διέταξε η Εισαγγελία Τρικάλων. Ο Παπαθανασίου, υπερασπιζόμενος τον Βαρουφάκη, έγραψε στο fb ότι στα Τρίκαλα η …κοκαΐνη θραύση.

Στην απολογία του προσκόμισε σειρά δημοσιευμάτων από τις κατά καιρούς ανακοινώσεις της τοπικής αστυνομίας για συλλήψεις χρηστών και εμπόρων κοκαΐνης. Τι άλλο να προσκόμιζε, τους χρήστες;…

