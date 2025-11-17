Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοίνωσε 40 νέες θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοίνωσε νέες προσλήψεις για 40 θέσεις εργασίας. Οι θέσεις εργασίας αφορούν τις εξής ειδικότητες, εργάτες καθαριότητας, συνοδούς απορριμματοφόρων, οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων έργου και εργάτες γενικών καθηκοντων.

Οι προσλήψεις πρόκειται να υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά για 40 άτομα, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών.

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Τρικκαίων

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – 18 θέσεις

ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων – 3 θέσεις

ΔΕ Οδηγών (Γ’ + Ε’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) – 1 θέση

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 1 θέση

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Χειρωνακτικών Εργασιών) – 13 θέσεις

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Χειρωνακτικών εργασιών) με άδεια γεωργικού ελκυστήρα – 4 θέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στον Δήμο Τρικκαίων, Τρίκαλα, Ασκληπιού 18, 1ος όροφος, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στον δικτυακό τόπο του Δήμου Τρικκαίων, στην ενότητα προκηρύξεις.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 5 ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και συγκεκριμένα από 15 Νοεμβρίου 2025 μέχρι και 19 Νοεμβρίου 2025.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων εργασίας, ΕΔΩ.