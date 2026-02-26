Ο Γιώργος Παναγιώτου ανέλαβε την υπεράσπιση Τζιωρτζιώτη και είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός

Επανέκαμψε ως νομικός σύμβουλος της Βιολάντα – την οποία υπερασπίστηκε και στο παρελθόν-, ο Γιώργος Παναγιώτου και μίλησε σήμερα στη Λέσχη 97,6 για τις πρώτες εντολές που πήρε από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης Κώστα Τζιωρτζιώτη. Αναλυτικά όσα είπε:

«Το δικαίωμα του κάθε κατηγορουμένου να επιλέγει το συνήγορο του είναι θεσμικά κατοχυρωμένο. Είχε κάνει μια άλλη επιλογή συνηγόρων, τώρα είμαι εγώ με τον κ. Δημητρακόπουλο και δεν θέλω να κάνω κάποιο περαιτέρω σχόλιο. Είμαι χρόνια φίλος του κ. Τζιωρτζιώτη και δικηγόρος του τα τελευταία 15 έτη.

Το γεγονός είναι τραγικό και άφησε βαριά σκιά στην πόλη μας και θα είμαστε πολύ προσεκτικοί στις δηλώσεις μας. Πρωτεύει ο σεβασμός στις οικογένειες των γυναικών που άδικα και άδοξα χάθηκαν. Ο κ. Τζιωρτζιώτης από την πρώτη στιγμή είπε ότι θα στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο τις οικογένειες, και θα γίνει πράξη στις επόμενες μέρες.

Το νόμισμα έχει δυο όψεις όμως, και οι συνέπειες είναι ολέθριες και για τον κ. Τζιωρτιζώτη και για την οικογένεια του αλλά και την οικογένεια της Βιολάντα, διότι αυτό ήταν, μια οικογένεια. Και για το πρόσωπο του έχει διαμορφωθεί μια λάθος εικόνα από τα αθηνοκεντρικά μέσα, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η πρώτη εντολή που μου έδωσε χθες όταν συναντηθήκαμε, ήταν να συνεργαστώ με το γιο του στην κατεύθυνση της αποκατάστασης των οικογενειών. Αυτό θέλει πρώτα και προέχει, να τηρηθούν αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε, δυστυχώς δεν γυρνάνε πίσω οι άνθρωποι αλλά για το υπόλοιπο της ζωής του θα είναι κύριο μέλημά του να φροντίσει τις οικογένειες αυτές.

Αυτό που επίσης είναι σημαντικό είναι και οι υπόλοιποι 300 περίπου εργαζόμενοι και οι δικές τους οικογένειες. Γι’ αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί η επιχείρηση για να διασφαλιστεί τι θα απογίνουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, οι οποίοι δικαιολογημένα ανησυχούν για την επόμενη μέρα. Σκοπός είναι να μείνει ανοιχτή η επιχείρηση και να επαναλειτουργήσουν όλες οι εγκαταστάσεις.

Όπως έχει δηλώσει ήδη και ο κ. Δημητρακόπουλος, δεν θα προχωρήσουμε σε άμεση αίτηση αποφυλάκισης.

Θεωρώ εκτός λογικής να γνώριζε την πιθανότητα τέτοιας έκρηξης και να άφηνε να υπάρχει η διαρροή, θα σκοτωνόταν ενδεχομένως ο ίδιος και τα παιδιά του. Γι’ αυτό θεωρώ ότι η δίωξη του είναι εξόχως υπερβολική, και έγινε διότι επί ένα μήνα λοιδορείται ο κ. Τζιωρτζιώτης και μπαίνει στο στόχαστρο της κοινής γνώμης. Δεν είμαι υπερήφανος που το λέω, αλλά οι δικαστές επηρεάζονται από την κοινή γνώμη και όπως αυτή διαμορφώνεται.

Όμως ο κάθε άνθρωπος έχει το τεκμήριο της αθωότητας, και ότι έγινε δυστύχημα δε σημαίνει ότι υπάρχει και δόλος. Συμβαίνουν και πολλά δυστυχήματα εξ αμελείας, είναι εντελώς διαφορετικό να πει κάποιος ότι εδώ υπήρξε αμέλεια και άλλο να πει ότι υπάρχει δόλος.

Θα είμαι επίσης προσεκτικός σε κάτι που ακούγεται τελευταία με πρόσωπα που αναφέρονται σε μια δικογραφία. Ο κ. Παπαστεργίου δεν έχει καμία ιδιότητα αυτή τη στιγμή, δεν έχει δώσει καμία κατάθεση και δεν ελέγχεται. Ούτε στη δικογραφία λοιπόν υπάρχει κάποια κατάθεσή του, ούτε έχει κληθεί στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης.

Αυτό που ακούστηκε περί μιας μελέτης 30 χιλιάδων ευρώ που απέρριψε ο κ. Τζιωρτζιώτης λόγω κόστους είναι τουλάχιστον ανεδαφικά. Ήταν εξαιρετικά απλόχερος σε όλα του, σε ιδρύματα, σε δωρεές κλπ, οπότε αποκλείεται να ‘τσιγκουνεύτηκε’ τα 30 χιλιάδες για να σώσει τις ζωές του ιδίου, των παιδιών του και όλων των εργαζομένων του. Επιπρόσθετα, υπάρχει ένορκη κατάθεση του συγκεκριμένου μηχανικού ότι πήγε στο εργοστάσιο με ειδικό μηχάνημα μέτρησης πριν δυο μήνες και δε βρήκε διαρροή. Άρα εφόσον διαβεβαιώνεται ο ιδιοκτήτης ότι δεν υπάρχει κάτι εξαιρετικά επείγον, και δεν έχει διαπιστωθεί ανάγκη για κάποια επέμβαση, πώς να προέβαινε σε οποιαδήποτε ενέργεια; Δεν είχε γνώση και δεν υπάρχει περίπτωση να προσδώσουμε δόλο σε αυτόν τον άνθρωπο.

Αυτό που επίσης απασχόλησε την κοινή γνώμη ήταν η προσέλευση εργαζομένων έξω από τα δικαστήρια, και με διαβεβαίωσε ότι πρόκειται περί μιας αυθόρμητης ενέργειας των εργαζομένων με δική τους πρωτοβουλία και δεν υποκινήθηκε από την πλευρά του τίποτα απολύτως.».

