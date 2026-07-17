Ο Βασίλης Κόκκαλης ανέλαβε και την προστασία των θεσσαλών καταναλωτών …

Η επικαιρότητα δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει.

Ο καθόλα συμπαθής βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης εξελέγη πρόεδρος του ΙΝΚΑ Θεσσαλίας. Μάλιστα, αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα, διακήρυξε πως «ο καταναλωτής χρειάζεται ισχυρή και ανεξάρτητη φωνή».

Ενδιαφέρουσα δήλωση. Διότι όταν η «ανεξάρτητη φωνή» εκπροσωπείται από έναν εν ενεργεία βουλευτή και κομματικό στέλεχος, η έννοια της ανεξαρτησίας αποκτά μια πιο… δημιουργική ερμηνεία. Προφανώς υπάρχουν πολλές σχολές σκέψης για το τι σημαίνει «ανεξάρτητος» και αυτή είναι μία από αυτές.

Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο έχει έντονο πανθεσσαλικό χαρακτήρα, με εκπροσώπους από τη Λάρισα, την Καρδίτσα, τη Μαγνησία και τα Τρίκαλα. Θα μπορούσε, λοιπόν, να πει κανείς ότι αν ο πρόεδρος είναι κομματικά ενταγμένος, η διοίκηση τουλάχιστον είναι… γεωγραφικά ανεξάρτητη.

Τελικά, ίσως ο μόνος πραγματικά ανεξάρτητος σε αυτή την ιστορία είναι… ο λογαριασμός στο σούπερ μάρκετ. Αυτός ανεβαίνει χωρίς να ρωτά κανένα…

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr

*Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τις εκλογές του ΙΝΚΑ Θεσσαλίας στη Λάρισα, η νέα διοίκηση συγκροτήθηκε ως εξής: