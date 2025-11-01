Ο Ανδρουλάκης περιοδεύει στη Θεσσαλία και μίλησε στα Μεγάλα Καλύβια

Προσκλητήριο στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και στην κοινωνία για στήριξη του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές για να απομακρυνθεί και να τεθεί στο περιθώριο η αλαζονεία της ΝΔ και του Κυριακού Μητσοτάκη ζήτησε σήμερα από τα Μεγάλα Καλύβια ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ζητώ εδώ από τα Μεγάλα Καλύβια, στις επόμενες εθνικές εκλογές να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ, να επιλέξουν την πολιτική αλλαγή. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφτηκε το μεσημέρι του Σαββάτου τα Μεγάλα Καλύβια στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στη Θεσσαλία. Συναντήθηκε με αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής και του νομού εστιάζοντας στην ανάγκη στήριξης του αγροτικού εισοδήματος και στη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατά την παρουσία του στα Μεγάλα Καλύβια, υπογράμμισε την ανάγκη δίκαιης αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, τη στήριξη των νέων αγροτών και την προστασία από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που τα τελευταία χρόνια πλήττουν σφοδρά τη Θεσσαλία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η Θεσσαλία παραμένει κρίσιμος πυλώνας της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, και ότι η Πολιτεία οφείλει να παρέμβει άμεσα για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των παραγωγών, η προστασία των ζώων και η διατήρηση της εθνικής αυτάρκειας.

Αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στην ευλογιά των προβάτων που έχει οδηγήσει στον αφανισμό της κτηνοτροφίας, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο δεν νοιάζονται για τον Έλληνα κτηνοτρόφο.

«Το υπουργείο δεν λειτουργεί κι αυτό φαίνεται από την κατάρρευση του ΟΠΕΠΕΚΕ, του ΕΛΓΑ, των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την εξάπλωση της ζωονόσου. Η ευλογιά εξοντώνει χιλιάδες κοπάδια, βυθίζοντας τους κτηνοτρόφους στην απελπισία και αποδεικνύοντας πως έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους. Θα μπορούσαν να περιορίσουν το φαινόμενο σε πρώτο χρόνο.», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να επικεντρωθεί στη συνέχεια στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.