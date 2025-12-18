Ο Αλέκος και ο Τράμπ, οι big4 και τα αντιπλημμυρικά, και μια κυρία από την Αθήνα

Καλημέρα

Η πρόβλεψη είναι ότι τα τρακτέρ δεν θα φύγουν την περίοδο των εορτών από τα μπλόκα αλλά οι δρόμοι θα ανοίξουν προσωρινά για να κινηθεί η αγορά η οποία στενάζει. Η κυβέρνηση πάντως κάνει ότι μπορεί για να δυσκολέψει τα πράγματα, με τον ΕΛΓΑ να “σκουπίζει” ότι απέμεινε στους τραπεζικούς λογαριασμούς αγροτών και κτηνοτρόφων. Η ανικανότητα των κυβερνητικών χειρισμών στο αγροτικό είναι παροιμιώδης …

& Με οδυνηρό τρόπο άλλαξαν χέρια τα ιστορικά γραφεία της εφημερίδας Ελευθερία στη Λάρισα. Η διαδικασία του πλειστηριασμού στον οποίο υποβλήθηκε χθες το ακίνητο όπου στεγάζεται η εφημερίδα, αναδεικνύει την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η άλλοτε “ναυαρχίδα” του σπουδαίου εκδότη Τάκη Δημητρακόπουλου. Έκπληξη ο νέος ιδιοκτήτης αλλά και η αξία του ακινήτου. Το ρεπορτάζ εδώ.

% Στις Σέρρες θα ταξιδέψουν σήμερα οι αγροτοσυνδικαλιστές της Θεσσαλίας για την συνέλευση των μπλόκων στον Προμαχώνα. Θα πάνε από παράδρομους;…

@ Δεν υπάρχουν ανεξήγητα στην πολιτική. Το γεγονός γιατί ο Ευάγγελος Βενιζέλος βρίσκεται πλέον απέναντι από τον Μητσοτάκη και τελεί εν αναμονή (ως χρυσή εφεδρεία) για την επομένη των εκλογών, απαντήθηκε από τον Γιώργο Παπαχρήστο στα χθεσινά ΝΕΑ και ουδείς τον διέψευσε: «Αν δεν προέκυπτε μία σειρά συγκυριών, μεταξύ των οποίων και η αναταραχή στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, πέρυσι, τέτοια εποχή, ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα ήταν σήμερα Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το επισημαίνω μετά λόγου γνώσεως, και διαψεύσεις δεν θα δεχθώ! 23 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα, 7 το απόγευμα, ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ συναντήθηκε με τον Ευ. Βενιζέλο στην κατοικία σοβαρού Έλληνα επιχειρηματία στη Φιλοθέη και του δήλωσε καθαρά ότι θα τον προτείνει για το αξίωμα του Προέδρου. Έδωσαν και τα χέρια. Το ότι ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ δεν τήρησε την υπόσχεσή του, αυτό χαρακτηρίζει μόνο τον ίδιο, και όχι φυσικά τον Βενιζέλο…».

*Jetoil είναι το πρατήριο όπου φουλάρουν τα οχήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κοντά στον Τύρναβο. Έχει επιλεγεί μέσω διαγωνισμού, αλλά μετά τις κυρώσεις στον ρωσικών συμφερόντων ιδιοκτήτη της αλυσίδας, είναι άγνωστο αν η συνεργασία θα συνεχιστεί…

$ Μα που πήγε τέτοια εποχή ο «Εσκομπάρ των Νέων Πόρων» να φορτώσει καράβι στη Βενεζουέλα. Ο Τραμπ χτενίζει την περιοχή και δεν περνάει απαρατήρητη ούτε …κουτσομούρα.

@ “Tο μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό” στην ενεργειακή αγορά. Ολοένα και αυξάνονται οι πωλήσεις φωτοβολταϊκών πάρκων καθώς το παιχνίδι είναι πλέον μόνο για μεγάλους ομίλους. Οι καλές εποχές στον κλάδο έχουν παρέλθει…



Ουκρανικό τοπίο εξακολουθεί να θυμίζει η γέφυρα στον Παλαιόπυργο της Λάρισας. Θύμα του Daniel, περιμένει να δεήσουν οι κατασκευαστικές των Αθηνών να ασχοληθούν με τα αντιπλημμυρικά της Θεσσαλίας. Οι προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης λήγουν τους προσεχείς μήνες, ενώ κάποια θεσσαλικά έργα έχουν ήδη εξαιρεθεί από τη χρηματοδότηση αλλά είναι δύσκολο να τα εντοπίσεις με γυμνό μάτι …

@ Δύσκολη η συγκυρία για το ΠαΣοΚ καθώς δύο κόμματα (Τσίπρας, Καρυστιανού) αναμένεται να ιδρυθούν στον αντιπολιτευτικό χώρο. Πάντως σύμφωνα με τα τελευταία δημοσκοπικά νέα (MRB και Pulse), οι αρνητικές γνώμες για το «κίνημα Τσίπρα» συσπειρώνονται, ενώ η καθαρά θετική αντιμετώπιση κινείται μεταξύ 9% και 11%. Διψήφιος (10,2%) είναι και ο δείκτης του «σίγουρα θα το ψήφιζα» για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία έχει δηλώσει πως δεν θα συνεργαστεί με κανέναν από το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα και μέχρι τώρα δείχνει να έχει απέναντί της αρκετούς από τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Ενδεικτικό του ίδιου ακροατηρίου στο οποίο μιλούν και ο Τσίπρας και η Καρυστιανού είναι η αναφορά του πρώην πρωθυπουργού σε «οξυγόνο» στην Πάτρα, αλλά και η δήλωση της Ολγας Γεροβασίλη (iefimerida.gr) πως «εάν η Καρυστιανού κάνει κόμμα, θα κριθεί πολιτικά», καθώς επί του παρόντος κρίνεται ως μητέρα.

% Σε rebrading των καταστημάτων της προχωράει η Alpha Bank στη λογική μιας πιο πελατοκεντρικής προσέγγισης, με περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες. Αξιοποιεί βεβαίως και τα όπλα που της παρέχει η στρατηγική συμμαχία με την UniCredit, κυρίως για την διεθνή της παρουσία.

$ Tην καλύτερη προσφορά , έδωσε η Βολιώτικη ΜΕΤΚΑ του Μυτιληναίου, (ΜΕΤΚΑ – Δομική Κρήτης), με έκπτωση 21%, για τον ανισόπεδο κόμβο του Σκαραμαγκά στην Αττική – ένα έργο 70 εκ. ευρώ. Ακολούθησαν ο όμιλος AKTOR με 14%, η εταιρεία Αφοί Παπαϊωάννου με 8,2%, το σχήμα ΕΚΤΕΡ-Τεχνική Έργων με έκπτωση σχεδόν 6% και ο όμιλος ΑΒΑΞ με 1,5%.

& Πέντε ημέρες λουκέτο σε τοπικό bar έβαλε ο Δήμος Λαρισαίων για πώληση αλκοόλ σε 17χρονη η οποία κατέληξε στα επείγοντα. Και λίγες είναι…

