Οριοθετήθηκε η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι – Ορατό το νέφος από 30 χιλιόμετρα

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας, ωστόσο η φωτιά εξακολουθεί να καίει, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της.

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς στη μονάδα υπάρχουν μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών, λάστιχα, αλλά και οχήματα, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των πυροσβεστών.

Σύμφωνα με την εικόνα από το σημείο, το νέφος καπνού είναι ιδιαίτερα μεγάλο και είναι ορατό ακόμη και από απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων, ενώ η έντονη οσμή στην περιοχή μεταβάλλεται ανάλογα με τη φορά των ανέμων.

Το γεγονός ότι δεν επικρατούν ισχυροί άνεμοι διευκολύνει την επιχείρηση πυρόσβεσης, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν έχουν απειληθεί κατοικίες. Το Ομορφοχώρι βρίσκεται σε απόσταση περίπου μισού χιλιομέτρου από τις εγκαταστάσεις.

Η Διεύθυνση Υγείας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας έχει απευθύνει συστάσεις προς τους κατοίκους της περιοχής για παραμονή σε κλειστούς χώρους, χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας από όσους βρίσκονται κοντά στο σημείο, προστασία των ευπαθών ομάδων και αποφυγή σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους. Σε περίπτωση εμφάνισης δύσπνοιας, οι πολίτες καλούνται να αναζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια.

Στη μονάδα μεταφέρονται ανακυκλώσιμα υλικά τόσο από ιδιώτες όσο και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα το φορτίο που καίγεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλο και η κατάσβεση να παρουσιάζει αυξημένες δυσκολίες.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς πληροφορίες. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ξεκινήσει προανάκριση και το τελικό πόρισμα αναμένεται να δείξει πώς ξεκίνησε η φωτιά.

Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και καλούν τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας, καθώς το νέφος που έχει δημιουργηθεί από την καύση των υλικών επιβαρύνει την ατμόσφαιρα και δημιουργεί κινδύνους τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το περιβάλλον.

Ελπίδα Κουτσογιάννη (ertnews.gr)