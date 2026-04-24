“Ορεινή Ελλάδα” η νέα καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού – Ξεχωρίζουν τα Μετέωρα (βίντεο)

Με κεντρικό μήνυμα «Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι πνεύμα και πυξίδα ζωής», το Υπουργείο Τουρισμού παρουσίασε πρόσφτα τη νέα του καμπάνια, προσκαλώντας τους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν την κρυμμένη γοητεία της ηπειρωτικής χώρας.

Η Ελλάδα δεν είναι μόνο τα νησιά και οι παραλίες της. Η διαφημιστική καμπάνια με τίτλο «Ζήσε την ιστορία στην Ορεινή Ελλάδα», φέρνει στο προσκήνιο τα γραφικά χωριά, την παρθένα φύση, τα παραδοσιακά επαγγέλματα και τη μοναδική γαστρονομία των ορεινών όγκων, αναδεικνύοντας τη χώρα μας ως έναν κορυφαίο προορισμό για όλο τον χρόνο.

Το βίντεο της καμπάνιας:

Στο σύντομο, αλλά άκρως ατμοσφαιρικό βίντεο των 30 δευτερολέπτων, οι θεατές ταξιδεύουν νοερά μέσα από γαλήνιες λίμνες, επιβλητικά μοναστήρια (όπως τα Μετέωρα), πέτρινα αρχοντικά και παραδοσιακά γλέντια με κλαρίνα.

