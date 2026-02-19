Ορίστηκαν οι πρώτες εκταφές θυμάτων των Τεμπών

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου αποφασίστηκε να γίνουν οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών.

Η πρώτη σορός η οποία θα εκταφεί θα είναι εκείνη της Μάρθης Ψαροπούλου, κόρης της Μαρίας Καρυστιανού και η δεύτερη της Φρατζέσκας Μπέζα, κόρης του Δημήτρη Μπέζα.

Αμφότερες διατάχθηκαν με σχετικά έγγραφα των κατά τόπους αρμοδίων αστυνομικών τμημάτων και θα γίνουν σε νεκροταφεία της περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Η τρίτη εκταφή προσδιορίστηκε χρονικά για την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και η τέταρτη για την Τρίτη 3 Μαρτίου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να προσδιοριστεί χρονικά και πέμπτη εκταφή.

trikalaenimerosi.gr