«ΟΠΕΚΕΠΕ Νο 3»: Τι περιλαμβάνει η νέα δικογραφία η οποία αναμένεται να σταλεί σύντομα στις Ελληνικές αρχές

Τα ονόματα δύο τουλάχιστον πρώην υπουργών που είχαν παρουσία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και σε οικονομικό υπουργείο περιλαμβάνονται, όπως αποκαλύπτει «Το Βήμα της Κυριακής», στον φάκελο για τον επονομαζόμενο «ΟΠΕΚΕΠΕ Νο 3» που αναμένεται να σταλεί τις επόμενες εβδομάδες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή κι αφορά ρουσφέτια και άλλες παράνομες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο δεκάμηνο του 2022.

Αντιθέτως, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται πληροφορίες για εμπλοκή πρώην πολιτικού αρχηγού και άλλου εν ενεργεία υπουργού, όπως ήθελε μια διαδεδομένη φημολογία. Ο συγκεκριμένος φάκελος επεξεργάζεται από την Οικονομική Αστυνομία του «ελληνικού FBI» με κύρια χειρίστρια αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., η οποία βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τη δικαστική λειτουργό Πόπη Παπανδρέου, επικεφαλής του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Το κύριο ενδιαφέρον εστιάζεται στις ισχυρές παρεμβάσεις σε υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ πρώην κορυφαίου κυβερνητικού στελέχους με διαρκή παρουσία σε δύο σημαντικά υπουργεία – στηρίγματα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης – για συνολικά έξι χρόνια. Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται πλέον συνολικά 5-7 πολιτικά πρόσωπα, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας από τον χώρο της αντιπολίτευσης, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος όσων δεν ανήκουν στην κυβερνητική παράταξη. Αυτό που εξετάζεται είναι αν οι «οχλήσεις» προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Οργανισμού επέφεραν οποιαδήποτε απώλεια ευρωπαϊκών πόρων και δύο από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα έχουν ήδη ελεγχθεί για παράνομες ενέργειες, με αποτέλεσμα είτε να έχουν αποχωρήσει από την κυβέρνηση είτε να έχει αρθεί η ασυλία τους.

Η ξεχασμένη έρευνα

Ο φάκελος αυτός αποτελεί τη συνέχεια εκείνου που έστειλε πριν από το Πάσχα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή και αφορούσε την αναφερόμενη εμπλοκή 13 βουλευτών κι υπουργών της ΝΔ στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε γεωργούς και κτηνοτρόφους. Η έρευνα βασίστηκε στην επανεξέταση μίας σχεδόν ξεχασμένης και κλεισμένης σε δικαστικά συρτάρια έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τις 26 Ιουλίου 2021 έως τις 24 Οκτωβρίου 2022 (τότε δεν είχε ξεκινήσει η ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας) από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., τους επονομαζόμενους «αδιάφθορους». Τότε είχαν φθάσει δύο ανώνυμες επιστολές στην ΕΛ.ΑΣ. που κατήγγειλαν ατασθαλίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι «όλοι αυτοί που έχουν ζώα και καλλιεργούν εκτάσεις νόμιμα και δικαιούνται να παίρνουν επιδοτήσεις για τα βοσκοτόπια τους δεν τις παίρνουν και πολλοί που είναι δήθεν κτηνοτρόφοι παίρνουν πολλά εκατομμύρια κάθε χρόνο, χωρίς καν να γνωρίζουν πού είναι οι εκτάσεις που δηλώνουν». Συμπληρώνοντας «μόνο από εσάς ελπίζουμε να καθαρίσετε το σύστημα από αυτούς τους βρωμιάρηδες που καταστρέφουν ολόκληρο το έθνος με τις παρανομίες τους». Στη σχετική έρευνα υπήρξαν τηλεφωνικές παρακολουθήσεις 16 καταγγελλόμενων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς αναζήτηση παραστατικών, συναλλαγών κ.λπ. Στο διαβιβαστικό έκτασης 33 σελίδων που είχε συνταχθεί από την ΕΛ.ΑΣ. τον Οκτώβριο του 2022 δεν υπήρχε κανένα σαφές συμπέρασμα και το σύνολο της δικογραφίας αριθμούσε μόνο 770 σελίδες. Στην αναφορά περιλαμβάνονταν και ύποπτες συνομιλίες τριών βουλευτών της ΝΔ (Χρήστου Μπουκώρου, Μάξιμου Σενετάκη και Θεόφιλου Λεονταρίδη), χωρίς μάλιστα στο εν λόγω έγγραφο να μνημονεύεται ότι είναι υπουργοί, βουλευτές κ.λπ. Κάτι που αποδόθηκε – σε επικοινωνία του «Βήματος» με τότε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. – σε «αμέλεια των χαμηλόβαθμων αστυνομικών που χειρίζονταν την υπόθεση, δεδομένου ότι τότε δεν είχαν αναδειχθεί σαφή στοιχεία για διαφθορά κρατικών λειτουργών και δεν υπήρχε καμιά συνέχεια τότε από δικαστικούς λειτουργούς. Κι έτσι ο δικαστικός φάκελος παραδόθηκε με συνοπτικές διαδικασίες, αφού δεν υπήρχε κανένα κεντρικό ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Από τους τρεις παραπάνω πολιτικούς στο δικαστικό έγγραφο του 2022 οι δύο πρώτοι βρέθηκαν, το καλοκαίρι του 2024, εκτός κυβέρνησης, αφού φαίνεται να υπήρξαν διαρροές από την ΕΛ.ΑΣ. προς το Μέγαρο Μαξίμου ότι υπήρχε ενδιαφέρον για την ανάσυρση της δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το αίτημα επανεξέτασης

Η κυρία Παπανδρέου φέρεται να ζήτησε την εκ νέου αναλυτική επανεξέταση των 132 ψηφιακών δίσκων με τις μαγνητοφωνημένες συνομιλίες της περιόδου 2021-2022 και συγκεντρώθηκε υλικό έκτασης 14.000 σελίδων. Αυτό πέρα από τη δικογραφία που παραδόθηκε πέρσι το καλοκαίρι στη Βουλή και οδήγησε στην απομάκρυνση των υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη με βάση τηλεφωνικές παρακολουθήσεις από την ΕΛ.ΑΣ. από το φθινόπωρο του 2024 έως την άνοιξη του 2025. Η πλήρης ανάλυση των συνομιλιών της περιόδου 2021-2022 ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2025 από τους «Aδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. και ανέδειξε ύποπτες συνεννοήσεις συνολικά 20 πολιτικών (κυρίως της ΝΔ) από τις οποίες οι 13-14 αφορούσαν «παρεμβάσεις» το 2021 και οι υπόλοιπες 5-7 το 2022. Υπήρχαν ωστόσο και βουλευτές που είχαν επικοινωνήσει με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ για παροχή βοήθειας σε ψηφοφόρους τους και το 2021 και το 2022. Τα δεδομένα των CD εστάλησαν στο τέλος του περασμένου χρόνου, ενιαία και για τα 20 περίπου πολιτικά πρόσωπα για όλη τη διετία 2021-2022 στην Οικονομική Αστυνομία, που ήδη έχει κατασχέσει τα ηλεκτρονικά αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκείνη με τη σειρά της ανέλαβε την αξιολόγηση αυτού του υλικού, προκειμένου να προσδιορισθεί ποιες τηλεφωνικές συνομιλίες πολιτικών προς υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ οδήγησαν σε παράνομες διευθετήσεις και προκάλεσαν ζημιά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στην πρώτη φάση η Οικονομική Αστυνομία ανέλυσε κατά προτεραιότητα το υλικό που αφορά τις συνομιλίες του 2021, καθώς υπήρχε κίνδυνος παραγραφής των αδικημάτων που οδήγησαν προ μερικών ημερών στην άρση ασυλιών στη Βουλή.

Ενημέρωση των «στόχων»

Ομως ήδη αναλύεται από την Οικονομική Αστυνομία και ακολούθως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το δεύτερο τμήμα των CD που αφορά τις συνομιλίες της περιόδου από τις αρχές του 2022 έως τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν εμφανίζονται να έχουν και οι καταγεγραμμένες στιχομυθίες που σχετίζονται με τον τρόπο που τελείωσε η τότε έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. Αυτό φαίνεται να συνέβη ύστερα και από ύποπτες διαρροές προς στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ για την παρακολούθησή τους από τις αστυνομικές αρχές. Τότε είχε αναφερθεί ότι στελέχη της λεωφόρου Κατεχάκη είχαν απευθυνθεί σε μέλος της κυβέρνησης προκειμένου να υποβοηθήσει την παγίδευση από την ΕΛ.ΑΣ. με «κοριούς» χώρου υπηρεσιακών στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποβοηθώντας δηλαδή τη μυστική, «αφανή» είσοδο αστυνομικών στα γραφεία του Οργανισμού, αλλά αντί για αυτό ενημερώθηκαν οι «στόχοι» εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι επίκειται παρακολούθησή τους από την ΕΛ.ΑΣ.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Βήμα)