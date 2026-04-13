ΟΠΕΚΕΠΕ: Νομοθετική ρύθμιση για ταχεία εκδίκαση των υποθέσεων με τους εμπλεκόμενους βουλευτές

Σε μια προσπάθεια να αμβλυνθούν οι έντονες δυσαρέσκειες βουλευτών και πρώην υπουργών για τους οποίους τα στοιχεία των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζονται ισχνά ή αδύναμα, αλλά και να διευκολυνθούν οι διαδικασίες, ώστε οι αντιδράσεις στην Κοινοβουλευτική Ομάδα να μειωθούν για το «τσουβάλιασμα», όπως διατείνονται πολλοί, όλων των εμπλεκομένων, το υπουργείο Δικαιοσύνης επιχειρεί με νομοθετική ρύθμιση, την οποία και μελετά, να δοθεί κάποια διέξοδος σύντομου ξεκαθαρίσματος για τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως γράφει το Βήμα, η τόσο μαζική ποινικοποίηση κυβερνητικών βουλευτών και πρώην υπουργών, που δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολιτευτική ιστορία, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε πολιτικό σεισμό αλλά και αντιδράσεις έντονες από εκείνους για τους οποίους οι δικογραφίες δεν διαθέτουν, όπως για άλλους, επιβαρυντικά στοιχεία.

Η δημόσια παρέμβαση του Πρωθυπουργού, η οποία μεταξύ άλλων περιείχε και μήνυμα ευθέως προς το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας «τάχιστα» να εκκαθαριστούν οι σχετικές δικογραφίες, προκειμένου να διαχωριστεί ποιοι είναι ένοχοι και ποιοι αθώοι, κρίθηκε ότι δεν αρκεί για να τρέξουν, όσο μπορούν να τρέξουν, οι σχετικές ποινικές διαδικασίες, ώστε εκείνοι εκ των εμπλεκομένων που θα κριθεί ότι δεν θα παραπεμφθούν για τα περαιτέρω να μπορούν να λάβουν μέρος ως υποψήφιοι – και ποινικά καθαροί – στις επόμενες εκλογές. Για τον λόγο αυτόν, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, το υπουργείο Δικαιοσύνης, δεχόμενο εισηγήσεις από έγκριτους νομικούς, μελετά να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή, μετά τις γιορτές του Πάσχα, διάταξη νόμου που ίσχυε αλλά καταργήθηκε το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ, πριν από τις εκλογές, με την οποία υπήρχαν αυστηρές προθεσμίες για εμπλεκόμενους πολιτικούς προκειμένου να μη σέρνονται ποινικές κατηγορίες σε βάρος τους επί μακρό χρόνο.

Ειδικότερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης μελετά να επανέλθει διάταξη που είχε ο νόμος 4022 του 2011 με τίτλο «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μετά μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος και άλλες διατάξεις». Τι προέβλεπε αυτός ο νόμος, που φαίνεται πως η επαναφορά του μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε κάποιους εκ των εμπλεκομένων για άρση ασυλίας βουλευτών και πρώην υπουργών να κριθούν γρήγορα δικαστικά, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς ο πολιτικός και ο ποινικός χρόνος για τις υποθέσεις που τους βαρύνουν δεν μπορούν κατ’ ανάγκη να ταυτιστούν. Ο νόμος που επανεξετάζεται να επανέλθει όριζε ότι οι υποθέσεις πολιτικών για ποινικά αδικήματα εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα και μέσα σε δύο μήνες από τη διαβίβαση στον εισαγγελέα των στοιχείων οφείλει η υπόθεση να έχει κριθεί, είτε για αρχείο είτε για παραπομπή. Επίσης η ανάκριση, αν πρόκειται για κακούργηματα, δεν μπορεί να κρατήσει πάνω από τέσσερις μήνες, ενώ σε περίπτωση δίκης και καταδίκης η έφεση οφείλει να προσδιοριστεί προς εκδίκαση μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα που εκδόθηκε η πρωτόδικη απόφαση.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ της Ιωάννας Μάνδρου στο Βήμα)