ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητική γραμμή για άρση ασυλίας αλλά και ψήφος κατά συνείδηση

Ο κανονισμός της Βουλής είναι σαφής και το αποτέλεσμα προδιαγεγραμμένο: η ψηφοφορία θα είναι ονομαστική (άρα, φανερή) και το αποτέλεσμα για καθεμία από τις 13 κάλπες – τόσα είναι τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για άρσεις ασυλίας βουλευτών της ΝΔ – θα κριθεί από την πλειοψηφία επί των παρόντων βουλευτών.

Σύμφωνα με τα ΝΕΑ (Ελένη Ευαγγελοδήμου) κανείς δεν κρατά την ανάσα του για το αν θα αρθεί τελικά η ασυλία των 13 γαλάζιων, οι οποίοι αναφέρονται στις τελευταίες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τη στιγμή που σύσσωμη η αντιπολίτευση θα υπερψηφίσει σε κάθε κάλπη και, συνεπώς, θα χρειάζονται μόνο λίγα νεοδημοκρατικά «ναι». Κι όμως, για την κυβερνητική πλειοψηφία το ραντεβού στην Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη αποτελεί ακόμα μία δοκιμασία – πολιτική και επικοινωνιακή – στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ήδη τη φθείρει βαθιά. Κι αυτό γιατί η δύσκολη εξίσωση για το Μέγαρο Μαξίμου αφορά ευθέως το (ήδη έκρυθμο) κλίμα και τις (εμφανώς εύθραυστες) ισορροπίες στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ενόψει της ψηφοφορίας εξελίσσεται βολιδοσκόπηση διαθέσεων (και μεταξύ βουλευτών, και μεταξύ του ευρύτερου πρωθυπουργικού περιβάλλοντος με βουλευτές) και όλα δείχνουν ότι θα υπάρξουν γαλάζια «αντάρτικα». Από συζητήσεις στο κυβερνητικό παρασκήνιο προκύπτει, κατά πληροφορίες, ότι τουλάχιστον το ένα πέμπτο της ΚΟ της ΝΔ (αυτό σημαίνει περίπου 30 βουλευτές) προβληματίζεται, αν όχι και οργίζεται, για την οριζόντια λογική αντιμετώπισης των 13 αιτημάτων. Αλλωστε αυτή η κεντρική «γραμμή», όπως χαράχτηκε τόσο στο θέμα της άρσης ασυλίας όλων των αναφερόμενων βουλευτών όσο και με την έξοδο από το κυβερνητικό σχήμα όλων των αναφερόμενων υπουργών – υφυπουργών, σωρεύει δυσφορία στις τάξεις της ΚΟ που δεν έχει ξεσπάσει ακόμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε από τη Βουλή την περασμένη Πέμπτη να στηρίξει τους βουλευτές, κάνοντας εμφανή στροφή στο κόμμα («σηκώνουν έναν σταυρό οι βουλευτές μας» είπε) και προαναγγέλλοντας νομοθετική ρύθμιση για να επισπεύδονται οι υποθέσεις πολιτικών προσώπων. Ομως ήταν τελικά οι πρωθυπουργικές αιχμές προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία («να δείξει έμπρακτα την ουδετερότητά της (…) να μην κρατάει ομήρους βουλευτές αυτής της παράταξης») εκείνες που απελευθέρωσαν, παρά μάζεψαν, τις φωνές ενάντια στην κεντρική γραμμή. Οσα εξέφρασαν δημόσια ο Αδωνις Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορίδης, ο Στέλιος Πέτσας τα προηγούμενα 24ωρα – περιγράφοντας κατά περίπτωση ψήφο – εκφράζουν αρκετούς συναδέλφους τους.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα παίρνουν κεφάλι όσοι κατευθύνονται προς την αποχή από την ψηφοφορία, σε σύγκριση με όσους προτίθενται να παρευρεθούν αλλά να καταψηφίσουν κιόλας, αντιμετωπίζοντας ξεχωριστά κάθε μία από τις 13 εξεταζόμενες περιπτώσεις συναδέλφων τους. Μπορεί το Μαξίμου να λέει ότι πρόκειται για ψήφο κατά συνείδηση (και αυτή θα είναι η σταθερή απάντηση από την Τετάρτη και μετά), ωστόσο στην πραγματικότητα θα ήθελε ενιαίο αποτέλεσμα και ενιαία εικόνα στην ψηφοφορία, ώστε να μην κληθεί ούτε για λίγο να διαχειριστεί επικοινωνιακά τις αναπόφευκτες, όπως συνομολογείται, αντιθέσεις. «Δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας» είπε με νόημα ο Πρωθυπουργός μέσω της κυριακάτικης ανασκόπησης έργου και επανέλαβε ότι «μένουμε σταθεροί στην τοποθέτηση αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας, όπως και σταθεροί στην πίστη για γρήγορη δικαίωση των συναδέλφων μας».

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Ελένης Ευαγγελοδήμου στα ΝΕΑ)