ΟΠΕΚΕΠΕ: Κρητικός αποζημιώθηκε για καλλιεργούμενες εκτάσεις …στη Θεσσαλία

Απίστευτα τεχνάσματα σκαρφίζονταν οι επιτήδειοι για να εξαπατούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισπράττοντας παράνομα επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ. Με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο, με νέα κόλπα και ευφάνταστες μεθόδους, τα μέλη του κυκλώματος κατάφερναν να επιτυγχάνουν τον στόχο τους, χωρίς για καιρό να γίνονται αντιληπτά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν ακόμη και τις φυσικές καταστροφές, δηλώνοντας ψευδώς ότι είχαν μισθώσει και καλλιεργούσαν εκτάσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Daniel στη Θεσσαλία. Έτσι, εισέπρατταν αποζημιώσεις χιλιάδων ευρώ για ζημιές που ποτέ δεν υπήρξαν.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κατοίκου Ρεθύμνου, ο οποίος το 2024 φέρεται να έλαβε σημαντικό χρηματικό ποσό ως αποζημίωση για καταστροφές σε καλλιέργειες… στη Γλαύκη Λάρισας — εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία οδήγησε στη σύλληψη 37 ατόμων. Ανάμεσά τους, ένας αγρότης από τα Γιαννιτσά και ένας 36χρονος γεωπόνος από την Κρήτη, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο δίκτυο των εικονικών δηλώσεων.

Το κόλπο με τα «ακτημονικά αγροτεμάχια»

Μία από τις πιο ευρηματικές μεθόδους που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα ήταν μέσω των λεγόμενων «ακτημονικών αγροτεμαχίων». Όπως αποκάλυψε η Καθημερινή, οι εμπλεκόμενοι δεν πλαστογραφούσαν έγγραφα των Περιφερειών, αλλά ανέβαζαν στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ… λευκές σελίδες στη θέση των αποφάσεων.

Το διάτρητο σύστημα του Οργανισμού αναγνώριζε τις «λευκές» αυτές σελίδες ως γνήσιες αποφάσεις, με αποτέλεσμα να εγκρίνεται κανονικά η εκταμίευση των επιδοτήσεων. Έτσι, τα χρήματα κατευθύνονταν στους ψεύτικους «δικαιούχους» χωρίς κανένας να υποψιαστεί το παραμικρό.

