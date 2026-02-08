ΟΠΕΚΕΠΕ: Η δεύτερη δικογραφία προς τη Βουλή μπορεί να μην είναι μόνο μία

Μπορεί η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να… κατέβασε ρολά, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει, και μάλιστα με εντατικούς ρυθμούς, τις έρευνές της για τις παράνομες επιδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά ταμεία, που – όπως όλα δείχνουν – κατέληξαν σε τσέπες που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να ήταν δικαιούχοι.

Όπως γράφουν τα ΝΕΑ (Μίνα Μουστάκα), την ώρα που οι έλληνες εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς συγκεντρώνουν, αξιολογούν και συνθέτουν τα αποδεικτικά στοιχεία για τη διάπραξη σοβαρών αξιόποινων πράξεων, που προφανώς ξεπερνούν τα όρια ενός απλού «ρουσφετιού», πυκνώνουν οι φήμες ότι η δεύτερη δικογραφία με φόντο πολιτικά πρόσωπα βρίσκεται προ των πυλών της Βουλής. Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα, η δικογραφία – που τελικά μπορεί να μην είναι μόνο μία, αλλά να προκύψουν και περισσότερες – βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της στοιχειοθέτησης και, τουλάχιστον επί του παρόντος, παραμένει άγνωστο πότε θα είναι έτοιμη για να σταλεί στη Βουλή.

Αυτό δεν έχει να κάνει, όπως λένε οι ίδιες πηγές, μόνο με την ιδιότητα των προσώπων, αλλά και με τη φύση των αδικημάτων, και κυρίως με τον μεγάλο όγκο των δεδομένων, που το κλιμάκιο των εισαγγελικών λειτουργών επεξεργάζεται μεθοδικά και με απόλυτη μυστικότητα, όπως έχει αποδείξει και στο πρόσφατο παρελθόν όταν διαβίβασε τη δικογραφία στη Βουλή για δύο πρώην υπουργούς. Μόνο οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες (νόμιμες συνακροάσεις που έχουν καταγραφεί με βάση δικαστικά βουλεύματα) αριθμούν χιλιάδες σελίδες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται σημαντικά ευρήματα και καταθέσεις μαρτύρων.

Στις επίμαχες συνομιλίες, όπως λένε οι πληροφορίες, ακούγονται πράγματι και ονόματα συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων. «Η αναφορά όμως οποιουδήποτε ονόματος από μόνη της δεν είναι αρκετή για να οδηγήσει στη στοιχειοθέτηση κάποιας αξιόποινης πράξης. Για να είναι “δεμένη” η δικογραφία, όπως λέμε εμείς στη δική μας γλώσσα, απαιτείται ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών και με άλλες, έστω, ενδείξεις, ώστε να είναι στέρεο το επόμενο βήμα της ποινικής αξιολόγησης και να μην καταλήξουμε σε κάποια βιαστική δίωξη, που εν τέλει μπορεί να μείνει μετέωρη», όπως χαρακτηριστικά έλεγε πηγή από τον χώρο της Δικαιοσύνης που έχει χειριστεί πολλές και σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, στόχος των εισαγγελικών λειτουργών που χειρίζονται αυτή την – κατά γενική ομολογία – «καυτή» δικογραφία δεν είναι να την κλείσουν υπό την πίεση της δημοσιότητας, αλλά να φωτίσουν κάθε πτυχή της, όπως και να ξεκαθαρίσουν τον ρόλο προσώπων που μέχρι πριν από λίγο καιρό ανήκαν στην κατηγορία «των προσώπων υπεράνω πάσης υποψίας».

Αξίζει δε να σημειωθεί πως η δικογραφία που ετοιμάζεται περιλαμβάνει πολύ σοβαρές αξιόποινες πράξεις (και) για μη πολιτικά πρόσωπα. Για τη στοιχειοθέτηση αυτών των πράξεων εκ των πραγμάτων οι εισαγγελείς έχουν ζητήσει στοιχεία και από τον «νέο ΟΠΕΚΕΠΕ», για τον οποίο μένει να δούμε – μέσα στις επόμενες εβδομάδες – αν και πόσο σύντομα ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους αιτήματα. Σε κάθε περίπτωση, στο τέλος της έρευνας, με βάση και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι εντεταλμένοι που υπηρετούν στο ελληνικό γραφείο θα πρέπει να υποβάλουν εγγράφως το σύνολο των στοιχείων στην κεντρική υπηρεσία, προκειμένου να ελεγχθούν και από εκεί, πριν πάρουν τον δρόμο για τη ελληνική Βουλή.

Επί της ουσίας, δηλαδή, η γενική ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι έχει ρόλο, και μάλιστα κομβικό, σε όσα δρομολογούνται με βάση την πολυεπίπεδη έρευνα των συναδέλφων της στη χώρα μας. Για όσους βουλευτές λοιπόν οι ενδείξεις κριθούν επαρκείς θα σταλεί στη Βουλή αίτημα προκειμένου να δώσει την άδεια, όπως απαιτεί το Σύνταγμα, για να κληθούν ενώπιον των ευρωπαίων εισαγγελέων με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόποινης πράξης.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Μίνας Μουστάκα, στα ΝΕΑ)