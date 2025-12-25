Ομαλότερη η κατάσταση στο οδικό δίκτυο σήμερα Χριστούγεννα – μικρός ο όγκος των οχημάτων

Εορταστική ανακωχή στα μπλόκα της Θεσσαλίας και της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, με τους αγρότες από χθες να έχουν παραχωρήσει περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση στο οδικό δίκτυο, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Η πλειοψηφία των αγροτών έχουν μεταφερθεί στα σπίτια τους για να κάνουν Χριστούγεννα, με τα τρακτέρ να παραμένουν στην άκρη του δρόμου και την Ελληνική Αστυνομία να ρυθμίζει την κυκλοφορία με βάρδιες.

Σήμερα, ημέρα των Χριστουγέννων, η κυκλοφορία στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης είναι ομαλή καθώς έχει δοθεί στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, το οποίο παραμένει ανοιχτό. Η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη καθώς έχει μειωθεί και ο όγκος των οχημάτων.

Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης.

Αντίστοιχα, τα οχήματα που κατευθύνονται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο του Πλατυκάμπου και επανέρχονται στην εθνική οδό στον κόμβο Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως αύριο.

Οι αγρότες θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους στη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στη Νίκαια.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr