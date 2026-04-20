Ομαδική τροφική δηλητηρίαση επισκεπτών σε μοναστήρι των Τρικάλων

Mε συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης διακομίσθηκαν, χθες το απόγευμα (19/4), στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ηλικιωμένοι, οι οποίοι, νωρίτερα, είχαν μεταβεί σε μοναστήρι στα όρια του Δήμου Τρικκαίων.

Κατά πληροφορίες, το πρόβλημα προέκυψε όταν κατανάλωσαν φαγητό από κέτερινγκ ως κέρασμα.

Σχεδόν αμέσως εμφάνισαν στομαχικές διαταραχές, σε συνδυασμό με εμετούς και διάρροιες, ίσως εξαιτίας γαλακτοκομικού προϊόντος.

Αρκετοί εξακολουθούν να παραμένουν στην Παθολογική Κλινική του Γ.Ν.Τ. για νοσηλεία.

