Ολονύχτια μάχη της Πυροσβεστικής σε μονάδα ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας – Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης με 15 οχήματα

Μάχη με τις φλόγες που συνεχίζεται για περισσότερες από δώδεκα ώρες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης έξω από το Ομορφοχώρι Λάρισας. Η μονάδα ανήκει στον Ευθύμιο Φλώρο.

Η φωτιά, λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, εξελίχθηκε ιδιαίτερα δύσκολα, καθώς στους χώρους της επιχείρησης υπάρχουν μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων υλικών, τα οποία διατηρούν υψηλές θερμοκρασίες και δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν από τη νύχτα με στόχο να περιορίσουν τις εστίες και να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς σε γειτονικούς χώρους. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται απαιτητική, καθώς απαιτείται συνεχής ρίψη νερού και παράλληλα απομάκρυνση υλικών ώστε να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι κρυφές εστίες.

Με το πρώτο φως της ημέρας, το πρωί του Σαββάτου, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 15 υδροφόρα οχήματα, ενώ στη μάχη έχει ενταχθεί και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την προσέγγιση δύσκολων σημείων. Παράλληλα, σημαντική είναι η συνδρομή μηχανημάτων έργου και υδροφόρων οχημάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που υποστηρίζουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι την πλήρη εξουδετέρωση των ενεργών εστιών. Το μεγάλο στοίχημα είναι η αποτροπή αναζωπυρώσεων, καθώς τα υλικά που βρίσκονται στον χώρο μπορούν να διατηρούν τη φωτιά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των αρχών, καθώς πρόκειται για εγκατάσταση με μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων και εύφλεκτων υλικών, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην παρακολούθηση της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή.

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς αναμένεται να διερευνηθούν μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Ευθύμιος Φλώρος, εμφανώς συγκινημένος από την καταστροφή, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εύχομαι αυτό που έγινε σε εμένα, στην επιχείρησή μου και στην οικογένειά μου, να μη γίνει σε κανέναν».

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr

(foto larissanet.gr, Θανάσης Καλιακούδας)