Ολοκληρώνεται σύντομα το νέο Διαδραστικό Μουσείο Τεχνολογίας – Ένα νέο τοπόσημο στα Τρίκαλα

Το νέο Διαδραστικό Μουσείο Τεχνολογίας στα Τρίκαλα ετοιμάζεται και ο Δήμος Τρικκαίων απευθύνεται στους πολίτες που θέλουν να συμβάλουν στη δημιουργία του.

Στον χώρο της πρώην ΤΑΞΥΠ θα εκτεθούν αντικείμενα από όλο το φάσμα της τεχνολογικής εξέλιξης και σε όλα τα επίπεδα.

Για τον λόγο αυτόν, ο Δήμος Τρικκαίων όπως αναφέρει σε δελτίο τύπου απευθύνει “ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους συμπολίτες και φίλους της τεχνολογίας, να συμβάλουν στη δημιουργία μιας ξεχωριστής συλλογής, προσφέροντας παλαιά τεχνολογικά μέσα.

Αυτά τα αντικείμενα, αφού αξιολογηθούν από ειδική ομάδα του έργου, θα εκτεθούν στο υπό δημιουργία Μουσείο.

Κυρίως αναζητούνται συσκευές και αντικείμενα που σημάδεψαν την πορεία της τεχνολογικής εξέλιξης, όπως:

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οθόνες. Συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας (cd rom, dvd player, blue ray, video). Μηχανές καταγραφής ήχου και εικόνας (κασετόφωνα, μαγνητόφωνα, πικαπ, γραμμόφωνα, κάμερες). Περιφερειακά και άλλα σχετικά τεχνολογικά αντικείμενα (εκτυπωτές, σκάνερ, ups). Συσκευές τηλεπικοινωνιών (σταθερά και κινητά τηλέφωνα). Αποθηκευτικά μέσα (cd, dvd, σκληροί δίσκοι, μνήμες, κασέτες, βιντεοκασέτες). Κάθε άλλο σχετικό τεχνολογικό αντικείμενο που θα μπορούσε να συμβάλει στον σκοπό του μουσείου.

Στόχος του έργου, που ολοκληρώνεται σύντομα στον χώρο της πρώην ΤΑΞΥΠ, είναι να δημιουργηθεί ένα ζωντανό μουσείο, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία της τεχνολογίας μέσα από αυθεντικά εκθέματα που κάποτε αποτέλεσαν μέρος της καθημερινότητας όλων μας.

Όσοι/ες επιθυμούν να προσφέρουν αντικείμενα ή να συμβάλουν με οποιονδήποτε τρόπο στη συλλογή, μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο Τρικκαίων στον τηλεφωνικό αριθμό 2431351190 ή στα emails ikatsiampas@trikalacity.gr και v.antonoulas@trikalacity.gr.

Το νέο Μουσείο Τεχνολογίας ετοιμάζεται για να γίνει νέο τοπόσημο για τον Δήμο Τρικκαίων, πόλος έλξης για επισκέπτες και σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές γενιές”.