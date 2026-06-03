«Ολοι Digital» – Ο Δήμος Τρικκαίων θα συνεχίσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης με ίδιους πόρους

Τους ωφελούμενους του προγράμματος «Ολοι Digital» που υλοποιείται στον Δήμο Τρικκαίων επισκέφθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς. Για την ακρίβεια τους 15 της Α΄ Ομάδας, καθώς η Β΄ Ομάδα είχε «μάθημα» τις επόμενες ώρες, στους χώρους του Ε΄ ΚΑΠΗ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από τους τρικαλινούς και τις τρικαλινές (κυρίως μελών των ΚΑΠΗ) και, όχι μόνο δημιουργήθηκαν 2 τμήματα, αλλά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από άλλους/ες. Για τον λόγο αυτόν ο κ. Σακκάς, συναντηθείς με τους ωφελούμενους, τόνισε ότι ο Δήμος Τρικκαίων από τον Σεπτέμβριο προωθεί τη συνέχιση του προγράμματος, με πόρους του Δήμου, σημειώνοντας και το ψηφιακό υπόβαθρο και τις δράσεις & έργα ψηφιακής μετάβασης.

Νωρίτερα, είχε συνομιλήσει με τα μέλη της Α΄ Ομάδας ωφελουμένων, αναλύοντας θέματα βελτίωσης των δυνατοτήτων υλοποίησης του προγράμματος, προς όφελος όλων.

Σημαντικό ήταν το ότι οι παρατηρήσεις των ωφελουμένων αφορούσαν σε τεχνικά ζητήματα, δείχνοντας τη σημασία της ψηφιακής εκπαίδευσης και της καταπολέμησης του ψηφιακού αναλφαβητισμού σε όλες τις ηλικίες.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται για 30 άτομα, επί 70 ώρες. Σημειώνεται ότι το ενδιαφέρον των τρικαλινών ήταν πολύ μεγαλύτερο, αλλά οι περιορισμοί ήταν συγκεκριμένοι, καθώς πρόκειται για πιλοτικό πρόγραμμα.

Ο κ. Σακκάς συνομίλησε, επίσης, με τον εκπαιδευτή κ. Γ. Φώτη, ενώ παρίστατο και η αρμόδια προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας (Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας) κ. Βέρα Ντάκου.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (έργο «Ψηφιακή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία») στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με φορείς υλοποίησης το ΙΝ.Ε.Σ.ΑμεΑ και την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.