Οι … coaches του Ελεγκτικού, το πουγκί του ΕΛΓΟ, και η εντυπωσιακή Mary

Το θέμα του νερού στη Θεσσαλία ταλανίζει τον αγροτικό κάμπο διότι δεν είναι αρκετό για τα ποτίσματα, ωστόσο στην Αθήνα αρχίζουν πλέον να ανησυχούν ότι σε λίγο δεν θα επαρκεί για να πιει ο κόσμος. Ετοιμάζονται έργα μεταφοράς αλλά και αυξήσεις στα τιμολόγια των καταναλωτών. Στη Λάρισα δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Το νερό είναι ήδη ακριβό, φρόντισε για αυτό η δημοτική αρχή η οποία προ διετίας πυροδότησε αυξήσεις 35%…

@ Ζητούν άμεσα τον «Φραπέ» στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και την Τρικαλινή Αγρότισσα με τη Φεράρι. Το αίτημα κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος, εάν τους ασκηθούν διώξεις από τη Δικαιοσύνη, να επικαλεστούν τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για να μην καταθέσουν στην επιτροπή. Αυτό, δηλαδή, που είχε γίνει και στην περίπτωση του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στην εξεταστική των Τεμπών.

# Πρόβες στην Αθήνα άρχισαν οι συντελεστές του Θεσσαλικού Θεάτρου για τον «Μισάνθρωπο», του Μολιέρου, που θα ανέβει τον χειμώνα στη Λάρισα. Η πρεμιέρα προσδιορίζεται για τις 20 Δεκεμβρίου.

$ Ένα έργο του Δήμου Λαρισαίων έκανε τους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου να πεταχτούν από τις καρέκλες τους, όπως οι coaches στο The Voice. Περισσότερα προσεχώς…

@ Πολυμέτωπο αγώνα στο πλευρό των κτηνοτρόφων για το θέμα της ευλογιάς, δίνει ο νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας Μιχάλης Σαράντης. «Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να μην αποζημιώνει άμεσα τους παραγωγούς που έχασαν τα ζώα τους» ήταν οι πρώτες του δηλώσεις, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα από την εισφορά που πληρώνουν μεταποιητές και κτηνοτρόφοι στον ΕΛΓΟ Δήμητρα. Τα είπε και στον Τσιάρα – σε υψηλούς τόνους λένε οι πληροφορίες-, ενώ, χθες, για το ίδιο θέμα, πήγε στον Κουρέτα. Για σήμερα υπάρχει προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη με τους καθηγητές της επιτροπής, τον περιφερειάρχη, και λοιπούς εμπλεκόμενους.

Ανακοινώθηκε χθες η διεξαγωγή των Βαλκανικών αγώνων στίβου του 2026. Θα πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Η Λάρισα έχει πλέον άχρηστο το Αλκαζάρ στο οποίο δεν μπορούν να φιλοξενηθούν ούτε διασυλλογικά πρωταθλήματα. Τα στέλνουν στο βοηθητικό …

& Με αίτημα να παραμείνει στα Φάρσαλα το στρατόπεδο της 61ης Μονάδας Επιστράτευσης (61 ΜΕ) έσπευσε στον υπουργό Εθνικής Άμυνας ο (Φαρσαλινός) βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Καπετάνος. Πάλι καλά που τον πρόλαβε, διότι, μετά και τα χθεσινά εγκαίνια του νέου εντυπωσιακού ομολογουμένως Πενταγώνου, κυκλοφορεί μια απροσδιόριστη φήμη ότι ο Δένδιας θα την κάνει …

% Δυο νέα προγράμματα που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο βγήκαν στον αέρα. Πρόκειται για το «Επιχειρώ έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» και το «Αναπτύσσομαι έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας». Είναι συνολικού ύψους 40 εκ. ευρώ και έρχονται να ενισχύσουν επενδυτικά σχέδια από 50.000€ έως και 425.000€.

# Στη Λάρισα, στη γωνία 23ης Οκτωβρίου και Σεφέρη στον Άγιο Κωνσταντίνο, λειτουργεί μια δομή ανηλίκων προσφύγων η οποία είχε εγκατασταθεί εκεί επί δημάρχου Καλογιάννη. Οι περίοικοι αγαπούν τα παιδιά αλλά κοντεύουν να καταλήξουν στον ψυχίατρο από την όχληση …

^ Εκδήλωση για τα αγροτικά θέματα προγραμμάτισε το Σάββατο το ΠαΣοΚ, στη Λάρισα, με ομιλητή (και) τον Ανδρουλάκη. Ώρα έναρξης 16:30. Ευφυές, μόλις σηκώνονται οι αγρότες απ΄ το τσίπρο…

# Η ζωή χωρίς κουτσομπολιό είναι άνοστη, το ίδιο και η ειδησεογραφία. Η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή δεξιώθηκε το μεσημέρι της εθνικής εορτής στο «Χάνι», στα Τρίκαλα, τον οδοντίατρο Ανδρέα Τσούνη, χήρο της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά. Τους ενώνει (εκτός από το ΠαΣοΚ) η εντυπωσιακή Mary Sakellariou, ψηφιακή δημιουργός, αγαπημένη φίλη της αντιπεριφερειάρχη και επιστήθια φίλη του οδοντίατρου, η οποία έλκει την καταγωγή της από την Οιχαλία. Mary και Ανδρέας ήρθαν μαζί από την Αθήνα, είδαν φίλους, και με την φροντίδα της Χρύσας πέρασαν αξέχαστα. Δεν γνωρίζουμε αν η Mary σκοπεύει να πολιτευτεί, αλλά αν το πράξει σίγουρα δεν θα περάσει απαρατήρητη. Επειδή η στήλη δεν διαθέτει χώρο για φωτογραφίες δείτε το σχόλιο (με φωτογραφικό υλικό), στο trikalaenimerosi.gr

