Οι ύποπτες …Μέλισσες, τα “σπριντσάδικα”, και οι θεσσαλοί στη βάρκα του Τσίπρα

Έμπλεξαν οι δύο θεσσαλοί γιατροί – υπουργοί της κυβέρνησης που διαχειρίζονται το αγροτικό χαρτοφυλάκιο: ΟΠΕΚΕΠΕ, ζωονόσοι, επιδοτήσεις, και βάλε. Ο Τσιάρας από τα παχιά χαλιά του υπουργείου Δικαιοσύνης βρέθηκε στις λάσπες του κάμπου, ενώ ο Κέλλας εγκατέλειψε τον πρωϊνό καφέ που ως απλός βουλευτής απολάμβανε στον Πίτ ( Κολωνάκι), και τρέχει τώρα να σώσει τα κοπάδια. Την Δευτέρα ο Καρδιτσιώτης υπουργός δέχτηκε επίθεση εξαγριωμένων αγροτών στη Λιβαδιά και χάρη στην αστυνομία απέφυγε τα χειρότερα. Αντιθέτως, ο Λαρισαίος βρέθηκε τη ίδια ημέρα στην Ελασσόνα για την απελευθέρωση της πόλης, πήγε στη δοξολογία, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων, και, φρονίμως ποιών, απέφυγε να μείνει και στην παρέλαση …

^ Σκληρός προμηνύεται ο χειμώνας για την Εστίαση στη Λάρισα. Όταν βλέπεις εμβληματικά μπαρ της πόλης όπως το “Gossip” ή το “Δικαστικό” να έχουν βάλει λουκέτο, καταλαβαίνεις ότι έρχονται και χειρότερα. Η αγορά εντούτοις δεν παύει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κοινού. Έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στην πόλη τα πρώτα «σπριντσάδικα», που αντλούν την ονομασία τους από τα ελαφρά κοκτέηλ όπως το Aperol Spritz. Είναι μια νέα τάση που μαζεύει κόσμο από το απόγευμα, αλλά χωρίς μεταμεσονύχτια γλέντια και πολλά σκληρά ποτά. Μετά τις 12 όλοι για ύπνο …

*Γέμισε από νεαρούς Σουδανούς η δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Κουτσόχερο. Φαντάζουν πιο αγριωποί από τους Σύριους και τις άλλες εθνότητες που κατά καιρούς πέρασαν από τον καταυλισμό. Αυτά τα λένε οι κάτοικοι της Μάνδρας, το χωριό απέναντι από τον δρόμο, εκεί όπου καταφεύγουν οι πρόσφυγες για καφέ και ψώνια στο μπακάλικο. Ένα φόβο τον έχουν…

% Συμφωνία με το Netflix ετοιμάζει η ΟΥΕΦΑ για το Τσάμπιονς Λίνγκ και το Γιουρόπα Λίνγκ. Το ποδόσφαιρο θα γνωρίσει νέες δόξες ανά τον πλανήτη, τα έσοδα θα εκτοξευθούν, και οι ομάδες που συμμετέχουν θα παίρνουν περισσότερα. Αν το πρότζεκτ πετύχει θα ακολουθήσουν και οι άλλες πλατφόρμες.

# Θα ανακατέψει τα λιμνάζοντα ύδατα της (κέντρο) αριστεράς ο Αλέξης Τσίπρας που παραιτήθηκε από βουλευτής και ετοιμάζει κόμμα. Θα φανεί ωστόσο, σύντομα, αν το rebranding έπιασε τόπο ή παραμένει …Τσίπρας. Πάντως στον ΣΥΡΙΖΑ (που θα πληρώσει τη νύφη) κάποιοι στην κοινοβουλευτική ομάδα τον περιμένουν ως σωτήρα για να τους απαλλάξει από το κομματικό μαρτύριο και να τους δώσει πιθανότητα επανεκλογής στις επόμενες βουλευτικές. Από τη Θεσσαλία λέγεται ότι στις νέες θάλασσες του Τσίπρα θα ταξιδέψουν (με βάρκα την ελπίδα) οι Βασίλης Κόκκαλης (Λάρισα), Μαρίνα Κοντοτόλη (Τρίκαλα) και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος (Μαγνησία). Μάλλον θα δούμε και έναν ακόμα, ιδιαίτερα γνωστό, θεσσαλό. Είναι ο Τρικαλινός καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος, υπουργός του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος ακούγεται ότι θα είναι από εκείνους που θα πλαισιώσουν το «Επιστημονικό Συμβούλιο» του αρχηγού …

Αεροπορική γραμμή Σκιάθος – Νέα Αγχίαλος; Όχι ακριβώς… Απλώς προχθές το αεροσκάφος της Rayanair δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στη Σκιάθο λόγω χαμηλής νέφωσης (είναι κοντός και ο διάδρομος) οπότε πήγε στη Νέα Αγχίαλο για αναγκαστική προσγείωση. Λίγο πριν φτάσει στη Σκιάθο είχε μάλιστα πέσει σε καταιγίδα. Τα είδαν όλα οι 68 επιβάτες, από το Μπέργκαμο, οι οποίοι κοιμήθηκαν τελικά στον Βόλο και την επομένη πέταξαν από Νέα Αγχίαλο για Σκιάθο …

@ Το πρώτο μεγάλο έργο, ως πρόεδρος του ενιαίου ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας, υπέγραψε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Πρόκειται για την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Λάρισας ύψους 54.000.000 ευρώ, με φορέα του έργου την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ανάδοχο την κοινοπραξία «ΜΕΑ Λάρισας» την οποία αποτελούν οι εταιρείες «Μεσόγειος», «P&C Development» και «Θαλής». Η κοινοπραξία θα αναλάβει την κατασκευή του έργου και ακολούθως θα λειτουργήσει τη μονάδα μέχρι το 2033.

% Την πιο εύστοχη διάγνωση για την …ασθένεια της ΑΕΛ Novibet έκανε, μετά την πεντάρα από τον Βόλο, έκανε ο Γιάννης Βαλαώρας – ποδοσφαιρικός θρύλος της πόλης: «Πήραμε παίκτες “γουρούνια στο σακί”. Θέλουμε οπωσδήποτε δύο μεταγραφές στο κέντρο. Με τον Βόλο χάναμε εύκολα τη μπάλα. Δεν έτρεχαν, δεν πρέσαραν. Εμείς τότε αντέχαμε να παίζουμε τρία ημίχρονα. Ήμασταν νέοι και βλαχάκια όπως μας αποκαλούσε ο Θωμάς Μαύρος…”

$ Η Τεχνητή νοημοσύνη θα σαρώσει το μέλλον, με καινοτομίες αλλά και οδυνηρές αλλαγές. Ωστόσο η συζήτηση για όλα αυτά δεν απασχολεί τη δημόσια σφαίρα, τα κόμματα δεν ασχολούνται με το μέλλον. Στεκόμαστε μπροστά στο παράθυρο, έξω ο κόσμος αλλάζει και εμείς κοιτάζουμε την κουρτίνα..

# Δεν λείπουν τα ευτράπελα από τις καταγραφές των τηλεφωνικών συνομιλιών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία υπογραμμίζεται μια φράση στην οποία ακούγεται ο Λαρισαίος πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού Γιάννης Κουρδής να λέει: «… προτιμώ τις μέλισσες στο Πεδίον του Άρεως». Εκλήφθηκε ως κάτι το …συνθηματικό. «Χρήζει ποινικής διερεύνησης» του είπαν. Εκείνος εξανέστη: «Τι λέτε ρε παιδιά…. Ήταν παραμονή Πρωτοχρονιάς, με τη γυναίκα μου μιλούσα, εκείνη με είχε ρωτήσει αν θα πάμε το βράδυ στο Πεδίον του Άρεως όπου θα τραγουδούσαν ο Μάστορας και οι Μέλισσες, ή στο Σύνταγμα όπου θα εμφανιζόταν ο Δεληβοριάς με την Νατάσσα Μποφίλιου». Ούτε στα ανέκδοτα …

@ Παρακαλούμε να σταματήσουν οι ερωτήσεις για το σακίδιο του δημάρχου με τις 40.000 ευρώ. Είναι προφανές ότι ο άνθρωπος τα κουβαλούσε μαζί του για τα καθημερινά του έξοδα. Όλα τα άλλα είναι σενάρια φαντασιόπληκτων…

