Οι Χρυσοί Σκούφοι, τα μυστήρια του Μύλου, και το comeback της Βιολάντα

Καλημέρα

Η έντονη ανησυχία του κόσμου για τις συνέπειες του πολέμου είναι το πρώτο που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, όπως σε αυτή της Pulse χθες βράδυ στον Σκαϊ. Οι οκτώ στους δέκα αγωνιούν για το αύριο. Δεν συμβαίνει μόνο σε μάς, ακόμα και η Μελόνι, στην Ιταλία, άρχισε να παίρνει αποστάσεις από τον Τράμπ. Οι τιμές των αγαθών αυξάνονται, οι κοινωνίες πιέζουν …

& Προφυλακίστηκαν οι τέσσερις από τους πέντε …λεβέντες της Γιάννουλης με τις (κάλπικες) λίρες, τα πολυτελή αυτοκίνητα, και τη βίλα με το ελικοδρόμιο. Δύσκολη υπόθεση για την αστυνομία, την προετοίμαζε από καιρό. Λέγεται μάλιστα ότι χρονικά πήγε αρκετούς μήνες πίσω καθώς μεσολάβησε η βεντέτα των Κρητικών στα Βορίζια και πολλές αστυνομικές δυνάμεις χρειάστηκε να σπεύσουν στο νησί. Ας ελπίσουμε ότι θα επέλθει κάθαρση, αν και δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Το φαινόμενο έχει χαρακτηριστικά λερναίας Ύδρας …

*Πιστοποίηση στεγανότητας των σωληνώσεων φυσικού αερίου σε δημοτικά σχολεία και δημοτικά κτίρια, πραγματοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων. Μετά την Βιολάντα όλοι τρέχουν …

$ Η «Βιολάντα» πάντως έχει σφυγμό. Η μπισκοτοβιομηχανία των Τρικάλων προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της μετά την τραγωδία του Ιανουαρίου. Ένα σημαντικό μέρος του κοινού την στηρίζει στα σούπερ μάρκετ αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι να επανέλθει εγκαίρως η κεντρική μονάδα που είχε άλλωστε το βάρος της παραγωγής. Για την ώρα λειτουργεί μόνο το μικρό εργοστάσιο στο Μακρυχώρι ενώ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει και η εγκατάσταση της Vita Free στο δρόμο Τρικάλων – Λάρισας. Μάλιστα, μαθαίνουμε, ότι κάποια προϊόντα παράγονται ήδη για λογαριασμό της «Βιολάντα» στη γειτονική της «Δερμίσης», επίσης μπισκοτοβιομηχανία της πόλης.

% Δεν ήταν και τόσο ανέφελη, σε εσωκομματικό επίπεδο, η παρουσία του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα στη Λάρισα, παρά το σαφάρι επαφών που πραγματοποίησε μέσα σε μία ημέρα.

Ο Αγοραστός φέρεται να ενοχλήθηκε από την επίσκεψη στον Κουρέτα, και κυρίως από το περιεχόμενο των δηλώσεων που έδειχναν ένα καλό κλίμα μεταξύ κόμματος και περιφερειάρχη. Στην κλειστή σύσκεψη της ΔΕΕΠ Λάρισας που ακολούθησε, ο τέως περιφερειάρχης εξέφρασε ανοιχτά τα παράπονά του προς τον γραμματέα.

Ο Σκρέκας, φρονίμως ποιών, αντέδρασε σε χαμηλούς τόνους. Άλλωστε, το Σάββατο πραγματοποιείται στη Θεσσαλία το προσυνέδριο του κόμματος, παρουσία του πρωθυπουργού. Οι φωτιές του έλειπαν…

Απονεμήθηκαν τη Δευτέρα στην Αθήνα, από το περιοδικό Αθηνόραμα, τα βραβεία Χρυσοί Σκούφοι 2026, με τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας να βραβεύονται σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική γαστρονομία. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Grand Hyatt Athens, όπου τιμήθηκαν συνολικά 45 επιχειρηματίες και σεφ από όλη τη χώρα.

Δυστυχώς, κανένα βραβείο δεν κατέληξε στα μέρη μας, όπως άλλωστε συμβαίνει σχεδόν πάντα και στο παρελθόν. Όταν η Θεσσαλία στον τουρισμό έχει μερίδιο μόλις 2% στις επισκέψεις και 1% στις εισπράξεις, πού να βρεθούν και οι Χρυσοί Σκούφοι;

*Καλύτερο εστιατόριο στην Ελλάδα αναδείχθηκε, για 14η συνεχόμενη χρονιά, το Etrusco, στην Κέρκυρα, του σεφ Έκτορα Μποτρίνι, με βαθμολογία 17/20 και δύο Χρυσούς Σκούφους (foto).

Εισβολή αγνώστων …

Συνέβη και αυτό: Μεγάλο όχημα, προφανώς φορτηγό, μπήκε νύχτα στην αυλή του Θεσσαλικού Θεάτρου σπάζοντας την πίσω αυλόπορτα του συγκροτήματος του Μύλου. Μεντεσέδες και μάνταλα έγιναν θρύψαλα για να ανοίξει η σιδερένια πόρτα. Στο σημείο δεν υπάρχει κάμερα οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Τι μπήκε να κάνει το φορτηγό ουδείς το λέει με βεβαιότητα, αν και υποψίες υπάρχουν. Η δημοτική αρχή υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστων …

^ Χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια μέχρι το 2029 αγόρασε ο Μπέος στον Βόλο. Οι δημοτικές εκλογές διεξάγονται το 2028 …

@ Μετά τον Δήμο Λαρισαίων και ο Δήμος Κιλελέρ αποφάσισε να βάλει κάμερες στα προαύλια των σχολείων για να τα προφυλάξει από τους βανδαλισμούς. Η αρχή θα γίνει με το δημοτικό σχολείο Χάλκης. Κι΄όμως υπάρχουν παντού αναχρονιστικές δυνάμεις αιρετών που αντιτίθενται στις κάμερες, προς δόξα των βανδάλων …

^ Ένιωσε αδιαθεσία η πρόεδρος του δικαστηρίου που εξετάζει την υπόθεση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας και η ταραχώδης δίκη διακόπηκε. Το έπαθε σε ημέρα που απουσίαζε η Κωνσταντοπούλου. Αν βρισκόταν στην αίθουσα η Ζωή ίσως η πρόεδρος να κατέληγε στη ΜΕΘ …

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …

Copyright Kosmos newspaper, Larissa