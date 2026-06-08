Οι φθηνές μερίδες, το παζάρι που πλησιάζει, και τα 70 επενδυτικά σχέδια

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

% Ακούγεται ότι την περασμένη εβδομάδα επρόκειτο να περάσει από τη Θεσσαλία η …κλούβα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο η υπόθεση αναβλήθηκε διότι η αστυνομία είχε, αιφνιδίως, κάτι δουλειές στη Γιάννουλη …

@ Έκτακτη γενική συνέλευση είχε την Παρασκευή η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, με μοναδικό θέμα τη μείωση της τιμής της συνεταιριστικής μερίδας. Η συνέλευση αποφάσισε κάθε μερίδα να προσφέρεται πλέον με έκπτωση περίπου 35% με σκοπό την προσέλκυση αγοραστών, δηλαδή φρέσκου χρήματος. Οι χαμένοι της προσφοράς είναι χωρίς αμφιβολία οι παλιοί μέτοχοι οι οποίοι είχαν αγοράσει τις μερίδες τους σε ακριβότερες τιμές. Με άλλα λόγια όσοι είχαν προνοήσει …μπήκαν μέσα.

Εκείνο όμως που παραμένει μετέωρο είναι για ποιο λόγο η τράπεζα έκανε έκτακτη γενική συνέλευση τον Ιούνιο ενώ πρόκειται να κάνει τον Ιούλιο την τακτική της συνέλευση, οπότε οι όποιες εκπτώσεις θα μπορούσαν να γίνουν τότε. Η απάντηση ενδεχομένως κρύβεται στα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 τα οποία θα ανακοινωθούν στην τακτική συνέλευση …

^ Μια και μιλάμε για τράπεζες να αναφέρουμε ότι προ ολίγου καιρού ο εσωτερικός έλεγχος της Τράπεζας Πειραιώς εντόπισε «μαύρες» ροές σε καταστήματα της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Τα χρήματα έμπαιναν ως εταιρικές καταθέσεις αλλά δεν είχαν πίσω τους τιμολόγια, ενώ εικάζεται ότι τα ίχνη τους οδηγούσαν στην Αλβανία. Οι πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι η τράπεζα έλαβε πειθαρχικά μέτρα, ελέγχοντας τρεις διευθυντές καταστημάτων στις παραπάνω περιφέρειες …

& Πάει και ο Γιώργος Σουφλιάς, πολιτικός – σύμβολο για τη Λάρισα και την Καραμανλική δεξιά. Οι παλιοί του χώρου φεύγουν, η πολιτική φτωχαίνει από προσωπικότητες, και το πολιτικό σύστημα παραμένει πάντα πελατειακό. Μικρός φύλαγε πρόβατα, ενώ ως πολιτικός στήριξε τους Σαρακατσάνους με πατρική φροντίδα. Πριν χρόνια, ενώ είχε αποσυρθεί από τα κοινά, ένας Ασπροποταμίτης τον προσκάλεσε στα ορεινά για να φάνε προβατίνα. «Θα έρθω» του είπε, «αλλά κανόνισε το σφαχτό να είναι …κλεμμένο, είναι πιο νόστιμο»…

% Στα 5 εκ. ευρώ (μαζί με τα χρέη) ανέρχεται το τίμημα εξαγοράς της ΑΕΛ σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής που παραμένει μεγαλομέτοχος στην ΠΑΕ. Αν συνυπολογίσει κανείς το κόστος της προσπάθειας για επάνοδο στην Super League, πάμε στα περίπου στα 6 εκ. Η προθεσμία, από πλευράς πωλητών της οικογένειας Νταβέλη, λήγει στις 17 Ιουνίου. Μετά λένε θα την οδηγήσουν σε εκκαθάριση. Το πιθανότερο είναι να πέσει το τίμημα …

Στον «Ρινόκερο» του Ιονέσκο, οι κάτοικοι μιας επαρχιακής πόλης αρχίζουν, ο ένας μετά τον άλλον, να μεταμορφώνονται σε ρινόκερους. Στην αρχή όλοι σοκάρονται. Σταδιακά η μεταμόρφωση γίνεται η νέα κανονικότητα. Αναμενόμενο. Είναι πιο εύκολο να ακολουθήσεις το ρεύμα παρά να μείνεις πίσω. Στο τέλος, ο κεντρικός ήρωας, ο Μπερανζέ, μένει μόνος. Όλοι οι φίλοι του έγιναν ρινόκεροι. Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης στα ΝΕΑ, έχουμε περισσότερους ήρωες. Τον Πολάκη, τον Παππά, τη Δούρου. Θέλουν να μείνουν πίσω στο άδειο κομματικό κτίριο. Όμως δεν υπερασπίζονται έναν οργανισμό που στέκεται στα πόδια του. Δεν έχουν πού να πάνε και μένουν εγκλωβισμένοι στον δικό τους μικρόκοσμο. Η πλειοψηφία αποφάσισε συμπόρευση με τον Τσίπρα. Αν το δεις ανθρώπινα, είναι ένα υπαρξιακό δράμα…

@ Λιγότερο γάλα, λιγότερη φέτα. Φέτος η παραγωγή πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στους 700.000 τόνους, έναντι 730.000 έως 770.000 τόνων τα προηγούμενα έτη, γεγονός που ήδη μεταφράζεται σε αυξημένες τιμές πρώτης ύλης και πιέσεις στην παραγωγική αλυσίδα.

Τα στοιχεία ανακοίνωσε στο Conference Dairy o πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας (ΔΟΦ) Μιχάλης Σαράντης, ο οποίος όμως, παρά τη δύσκολη συγκυρία του κλάδου, επέμεινε ότι το μεγαλύτερο ζήτημα δεν είναι η φετινή μείωση της παραγωγής, αλλά οι χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας. Όπως τόνισε, η χώρα χρειάζεται ένα πιο σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης ζωονόσων και κρίσεων, καθώς οι υφιστάμενες δομές αποδείχθηκαν ανεπαρκείς απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο κλάδος. Και να σκεφθεί κανείς ότι κτηνοτρόφοι και τυροκομικές επιχειρήσεις φέρνουν στη χώρα σχεδόν ένα δισ. ευρώ το χρόνο μόνο από τη φέτα…

^ Την ψηφιακή υπογραφή, ως δυνατότητα των επιχειρήσεων, παρουσίασαν τα Επιμελητήρια της χώρας το Σάββατο στα Τρίκαλα, με παρόντες Παπαστεργίου αλλά και Κουρέτα. Το κλίμα μεταξύ των δύο έδειχνε μάλλον καλό, αντάλλαξαν ακόμη και αμυδρές φιλοφρονήσεις από βήματος…

$ Ο περιφερειάρχης μάλιστα έβγαλε και ειδήσεις καθώς αποκάλυψε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα χρηματοδοτήσει τα τοπικά Επιμελητήρια με 1 εκ. ευρώ – ήτοι 250.000 έκαστο – για ψηφιακή αναβάθμιση. Ευκαιρίας δοθείσης, πληροφόρησε το κοινό ότι στη Θεσσαλία απορρίφθηκαν 70 επενδυτικά σχέδια επειδή οι επιχειρήσεις που τα υπέβαλαν δεν είχαν προνοήσει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, κάτι που αποτελούσε προϋπόθεση για την συμμετοχή τους …

$ Μίνι ανασχηματισμός την Πέμπτη για την κυβέρνηση με κυριότερη αλλαγή την αντικατάσταση του Παύλου Μαρινάκη από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αυτοί που βρίσκονται κοντά στα δώματα του Μεγάρου Μαξίμου λένε ότι πιθανότερος αντικαταστάτης θα είναι ένας εκ των Ρουσόπουλου – Σδούκου.

& Πλησιάζει η δημοπρασία του φετινού παζαριού της Λάρισας την οποία πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Δήμος. Πέρυσι πλειοδότης αναδείχτηκε μια εταιρεία των Βιλανάκηδων από τη Γιάννουλη, καθώς δεν είχε εμφανιστεί άλλος (ποιος να τολμήσει…). Φέτος τι θα συμβεί; Θα μπορούσε να μπει και ως πρόβλεψη στο Στοίχημα. Ωστόσο οι σωστές απαντήσεις θα έπαιρναν ψίχουλα…

By Kostas Tolis

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