Οι Φίλες της Αγάπης τίμησαν την Ημέρα της Γυναίκας με προσκεκλημένη την αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου

Λίαν επίκαιρη και εξόχως ενδιαφέρουσα η ομιλία το βράδυ του Σαββάτου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, από την Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, κα. Βαρβάρα Πάπαρη, με θέμα: “Τα γυναικεία φιλανθρωπικά σωματεία”.

Οι “Φίλες της Αγάπης” θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν την Ημέρα της Γυναίκας.

Σε χαρακτηριστικά αποσπάσματα της ομιλίας της η κα. Πάπαρη τόνισε ότι: “Τα φιλανθρωπικά σωματεία αποτελούν μια υπαρκτή και δυναμική μορφή κοινωνικής συμμετοχής, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης και διάθεσης για κοινωνική προσφορά, χωρίς οικονομική αμοιβή. Οι εθελοντικές δράσεις τους επικεντρώνονται κυρίως στην παροχή άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας, την κοινωνική συμπαράσταση σε ευάλωτες ομάδες, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας μέσω της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της έμπρακτης συμπόνιας προς όσους έχουν ανάγκη κ.λπ.

Αποτελούν θεμέλιο του κοινωνικού κράτους, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη, ανθρωπιστική βοήθεια και υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες, καλύπτοντας συχνά κενά της κρατικής πρόνοιας. Δρουν συμπληρωματικά, προάγοντας την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

Σήμερα, στις αρχές του 21ου αιώνα, τα γυναικεία εθελοντικά φιλανθρωπικά σωματεία έχουν εκσυγχρονιστεί και συμβαδίζουν με τις επιταγές της εποχής: Ως πρώτους στόχους έχουν πάντα την κοινωνική αλληλεγγύη, την υγεία, την εκπαίδευση και εστιάζουν επίσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες, στην παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ανθρώπους με ψυχολογικά προβλήματα, στα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, στην προστασία από την έμφυλη βία”.

Χαιρετισμό στην έναρξη της εκδήλωσης απηύθυνε η Πρόεδρος του Σωματείου κα. Ευαγγελία Γουγουλάκη.

Με πληροφορίες από το fb του Haris Mantellos