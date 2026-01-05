Οι Τρικαλινοί αγρότες προχωρούν σε 48ωρο αποκλεισμό στο Μουργκάνι

Στα βήματα των αποφάσεων που πάρθηκαν στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, κινούνται και οι Τρικαλινοί αγρότες που μετέχουν στο μπλόκο του Ε65, στα διόδια του Λόγγου.

Ο εκπρόσωπος του μπλόκου, Παύλος Σπυρόπουλος, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο Ράδιο Ζυγός εξέφρασε την πρόθεση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε οι αγρότες θα κλείσουν την εθνική οδό στο Μουργκάνι για 48 ώρες, την Πέμπτη και την Παρασκευή.

H απόφαση θα ληφθεί στη σημερινή γενική συνέλευση που είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα.

