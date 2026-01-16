Οι Τρικαλινοί αγρότες έβαλαν στην άκρη τα τρακτέρ ανοίγοντας τον Ε65 στον Λόγγο

Τη Δευτέρα αναμένεται η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους «σκληρούς» των μπλόκων, που είχαν απουσιάσει από την πρώτη συνάντηση στο Μαξίμου. Ο ρητός όρος της κυβέρνησης για να «κλειδώσει» το ραντεβού είναι να ανοίξουν όλοι οι δρόμοι.

Οι «σκληροί» των μπλόκων έκαναν πίσω και ανοίγουν σταδιακά τις εθνικές οδούς σε όλη τη χώρα, υλοποιώντας μια βασική προϋπόθεση που έχει θέσει η κυβέρνηση για να οριστικοποιηθεί το ραντεβού με όσους αρνήθηκαν να προσέλθουν στον διάλογο την περασμένη Τρίτη. Σε αυτούς συγκαταλέγεται και το μπλόκο των Τρικάλων στον Ε65 το οποίο από χθες έβαλε τα τρακτέρ στην άκρη ανοίγοντας τον δρόμο στην περιοχή του Λόγγου.

Στο Μέγαρο Μαξίμου ενημερώνονται αναλυτικά για την κατάσταση στους δρόμους και πράγματι ήδη από το βράδυ της Τετάρτης και χθες Πέμπτη ακόμη περισσότερο άνοιγαν σταδιακά πολλά σημεία του εθνικού δικτύου, αποκαθιστώντας την κυκλοφορία. «Πρέπει αυτό να γίνει σε όλη του την έκταση, να συνεχιστεί και να παραμείνει», είπε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας πως «ναι, θα γίνει και αυτή η συνάντηση, σε συνέχεια της προηγούμενης», υπενθυμίζοντας πως το ραντεβού της Τρίτης «μετά από πάρα πολλές ώρες εποικοδομητικής συζήτησης» είχε «μόνο καλά αποτελέσματα να δώσει συνολικά για τον πρωτογενή τομέα».

Στην κυβέρνηση, βλέποντας ότι το θέμα εκ των πραγμάτων οδεύει προς αποκλιμάκωση, καθώς είναι πρακτικά δύσκολο να έχουμε επιστροφή των μπλόκων, επιχειρούν ήδη να κάνουν μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης και να χαρτογραφήσουν τις πληγές που έχει αφήσει στην κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται πως οι πολίτες που έχουν ως κύρια απασχόληση τον αγροτικό ή κτηνοτροφικό τομέα είναι σχεδόν 500.000, ενώ ο αριθμός μαζί με εκείνους που την έχουν ως δεύτερη απασχόληση εκτοξεύεται σε πάνω από 600.000.



