Οι “Σωρραίοι”, ο Καλογιάννης στο ξέφωτο, και η άγνοια του σταθμάρχη

Καλημέρα και καλή εβδομάδα (συγχαρητήρια στον γάβρο)

Τίποτα από την Μαρία Καρυστιανού των Τεμπών δεν θύμιζε η παράσταση που στήθηκε στη Θεσσαλονίκη για το νέο κόμμα. Ούτε συγκίνηση, ούτε λαϊκός αυθορμητισμός. Ούτε πολιτικές προτάσεις της προκοπής διέθετε η φιέστα των εγκαινίων. Μια παρδαλότητα η οποία έφερε ανοιχτά τη σφραγίδα των Ρώσων, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά με Ελληνικό κόμμα. Κοιτάζοντας τις φάτσες στις εικόνες από την πλατεία Αριστοτέλους, είδαμε και κάποιους από την αλησμόνητη εποχή του Αρτέμη Σώρρα …

& Μια και θυμηθήκαμε τον πρόεδρο Αρτέμη, μας ήρθε κατά νου ένα γεύμα τοπικών στελεχών που οργάνωσε ο αρχηγός της “Ελλήνων Συνέλευσις” στα κραταιά χρόνια του (πριν καταλήξει στη φυλακή) σε επώνυμο ρεστοράν της περιοχής του Φρουρίου στη Λάρισα. Ο πρόεδρος είχε προσκαλέσει καμμιά τριανταριά άτομα κερνώντας τα καλύτερα. Φιλέτα όλων των ειδών πηγαινοέρχονταν στα τραπέζια, μαζί με επώνυμα κρασιά και παλαιωμένα ουίσκι. Κάποια στιγμή χτύπησε το κινητό του, ο αρχηγός βγήκε έξω και όλοι τον είδαν να μιλάει αναστατωμένος και ανήσυχος. Δεν επέστρεψε ξανά στο μαγαζί, πήγε κατευθείαν στο αυτοκίνητο. Ένας από τη συνοδεία του τους ενημέρωσε ότι προέκυψε επείγον «θεσμικό ραντεβού» στην Αθήνα. Πάνω στη βιασύνη του όμως…ξέχασε να πληρώσει τον λογαριασμό. Το κατάστημα πήγε την απόδειξη στους συνδαιτημόνες και απαίτησε τα χρήματα, σύνολο 2.500 ευρώ. «Μα… ξέρετε», είπαν οι οπαδοί στον σερβιτόρο, «κερνάει ο πρόεδρος». «Ποιος πρόεδρος, δεν γνωρίζουμε κάτι, πληρώστε παρακαλώ ότι παραγγείλατε…». Βογγητά και οιμωγές ακούστηκαν την ώρα που έβαζαν το χέρι στην τσέπη. Τελικά μάζεψαν το ποσό και έφυγαν χωρίς συνέπειες….

^ Ωραίο και αυτό. Τρικαλινός δικηγόρος ανάρτησε στο fb διαμαρτυρία διότι λέει τα τοπικά ΜΜΕ αναπαράγουν πανελλαδική ανακοίνωση για κύκλωμα λαθρεμπόρων υγραερίου, δυσφημώντας τις τοπικές επιχειρήσεις του κλάδου. Μόνο που η ανακοίνωση της αστυνομίας είναι επίσημη και αναφέρει και τα Τρίκαλα. Ο κλάδος τον οποίο επικαλείται ο δικηγόρος έχει ήδη έναν τοπικό «αεριούχο» πίσω από τα κάγκελα …

*Η πληροφορία είναι έγκυρη και διασταυρωμένη. Προ ημερών, στο οικόπεδο του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Λάρισας όπου θα ανεγερθεί η νέα πτέρυγα, βρέθηκαν αρχαιότητες. Το σχετικό ρεπορτάζ εδώ.

@ Μια αυτοκτονία την περασμένη Παρασκευή στις γραμμές του Προαστιακού Θεσσαλονίκη – Λάρισα (τραγικό περιστατικό δίχως άλλο) ματαίωσε το δρομολόγιο των 21:50 προς Λάρισα.

Οι επιβάτες ωστόσο περίμεναν μία ώρα πάνω στο τρένο, για να πληροφορηθούν τελικά ότι θα αναχωρήσουν από τη Θεσσαλονίκη με λεωφορείο. Πατέρας που ανέμενε τον γιό του στο σταθμό της Λάρισας πήγε στο γραφείο του σταθμάρχη για να μάθει τι ώρα θα φτάσει το λεωφορείο. «Ποιο λεωφορείο κύριε, δεν γνωρίζω …», «αν δεν γνωρίζετε εσείς τότε ποιος είναι αρμοδιότερος;», «και γιατί πρέπει να γνωρίζω ότι ακυρώθηκε το δρομολόγιο και έχουν βάλει λεωφορείο;…». Ο επισκέπτης έφυγε κουνώντας το κεφάλι του, βρίζοντας… Τελικά λίγο πριν τις 3 το πρωί ξαναπήγε στον σταθμό για να παραλάβει τον γιό του που έφτασε εκείνη την ώρα μαζί με τους υπόλοιπους ταλαιπωρημένους ταξιδιώτες. (Τα στοιχεία του καταγγέλλοντος στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου).

Η επισήμανση αναγνώστη μας από τη Γαλλία ότι στο Μονπελιέ, το “Σπίτι για Όλους”, του ομώνυμου δήμου, πήρε το όνομά της Μελίνας Μερκούρη (Maison pour Tous Mélina Mercouri ), είχαμε μια ενδιαφέρουσα αντίδραση από τη Λάρισα.

Έτερος αναγνώστης μας ενημερώνει ότι στη συνοικία Αβέρωφ – μεταξύ των οδών Αμμοχώστου – Λευκίππου, Μέμνονος και Γαριτσίου – ακριβώς απέναντι από το Ροδοπούλειο κληροδότημα, υπάρχει μια πλατεία.

«Το δημοτικό συμβούλιο επί δημαρχίας Χριστόδουλου Καφφέ, με την αποφ.925/1994, έδωσε στην πλατεία το όνομα της Μελίνας Μερκούρη.

Μέχρι σήμερα πέρασαν 32 χρόνια και καμιά δημοτική αρχή δεν έβαλε μία πινακίδα».

Πραγματικά μας εκπλήσσει. Νομίζουμε ότι η παρούσα δημοτική αρχή οφείλει να διορθώσει την παράλειψη των προηγούμενων.

*Στη φωτογραφία η πλατεία Μελίνα Μερκούρη της Λάρισας.

Ο κυανέρυθρος Τσίπρας (Μπάρτσα ή Α.Ο Τρίκαλα;)

Μετά την Καρυστιανού, φτάνει αύριο η ημέρα του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει νέο κόμμα. Καθώς φαίνεται απομένει μόνο ο Σαμαράς για να κλείσει την πόρτα του πολιτικού μαιευτηρίου – άγνωστο πότε.

Από όσα κατάφερε να μάθει η στήλη, την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος θα υπογράφουν δυο θεσσαλοί από κάθε νομό. Μάλιστα από τη Λάρισα θα είναι δυο πρόσωπα που δεν θα περιλαμβάνονται στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Ο Τσίπρας είναι προσεκτικός. Αφού έβγαλε στο μεϊντάνι τον τέως δήμαρχο Λάρισας Απόστολο Καλογιάννη, κάνοντας βόλτες αποκλειστικά μαζί του την τελευταία φορά που ήρθε στη Λάρισα, τώρα κρατάει αποστάσεις. Δεν τον έβαλε καν στην «επιτροπή των σοφών» του νέου κόμματος, κάτι που θα του ταίριαζε άλλωστε και λόγω ηλικίας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Ο Καλογιάννης συνειδητοποιεί καθημερινά ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να βγει κάποιος βουλευτής στη Λάρισα με τον Τσίπρα. Η έδρα θα είναι μία, με τον νυν βουλευτή Βασίλη Κόκκαλη να παραμένει αδιαφιλονίκητο φαβορί. Λέγεται λοιπόν ότι θα του καλοάρεσε να τον βάλει ο Αλεξης στη λίστα του Επικρατείας. Και στον Τσίπρα θα άρεσε κάτι τέτοιο, αλλά για τις αποκάτω θέσεις. Στις εκλόγιμες σημειώνεται συνωστισμός …

^ Στο τηλέφωνο ο πρώην νομάρχης Λάρισας Λουκάς Κατσαρός: «Με αδικείς όταν γράφεις ότι ο Αντώνης Σαμαράς προτίμησε τον Αγοραστό αντί για εμένα. Εγώ είχα πάντα θετική αποδοχή τόσο από τον Σαμαρά όσο και από τον Καραμανλή. Απλώς αρνήθηκα να συμμετάσχω στις πρώτες Περιφερειακές εκλογές». Το καταγράφουμε ασχολίαστο.

$ Στις 19 Nοεμβρίου 2025 η Ηyundai Heavy Industries στο Ουλσάν της Νότιας Κορέας γιόρτασε 50 χρόνια λειτουργίας των ναυπηγείων, καθώς και το γεγονός ότι αποτελούν τα πρώτα ναυπηγεία στον κόσμο που κατασκεύασαν 5.000 πλοία για 700 εφοπλιστές από 68 χώρες. Στην κύρια εικόνα του άρθρου, σημειώνει η Καθημερινή, φιγουράριζε το «Αtlantic Baron», ένα υπερδεξαμενόπλοιο 260.000 τόνων νεκρού βάρους (τνβ), το πρώτο πλοίο που ναυπήγησαν και παρέδωσαν το 1974. Εκείνο που δεν έγραψαν ήταν ότι η πρώτη τους παραγγελία ήταν από τον Έλληνα εφοπλιστή Γιώργο Στ. Λιβανό. Το δεύτερο που δεν έγραψαν είναι ότι όλη η τεχνογνωσία για τη δημιουργία των ναυπηγείων προήλθε από τα ναυπηγεία Αustin and Pickergill της Βρετανίας, που ανήκαν στον Βασίλη Μαυρολέοντα και στην οικογένεια Κουλουκουντή. Παρέλειψαν επίσης να αναφέρουν ότι το ένα τρίτο από τα 5.000 πλοία που ναυπήγησαν τα αγόρασαν Έλληνες εφοπλιστές. Γιατί χωρίς τους Έλληνες εφοπλιστές τα κορεατικά ναυπηγεία ούτε θα είχαν ξεκινήσει ούτε θα είχαν συνεχίσει με τέτοιο δυναμισμό…

@ Υπερέβησαν τα όρια στη Βουλή, ανατράπηκαν κόκκινες γραμμές και ισορροπίες ετών, η Ζωίτσα κινείται ως οδοστρωτήρας εναντίον όλων. Η κόντρα της με τον Λαρισαίο αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Λαμπρούλη μπήκε και σε προσωπικά θέματα κάτι που το ΚΚΕ αποφεύγει επιμελώς να κάνει. Μέσα στον χαμό βρήκε ευκαιρία και ο Τζήμερος να επιτεθεί με ανάρτησή του στον Λαμπρούλη για τα εισοδήματά του: «Εμπρός της γης οι κολασμένοι, της πείνας σκλάβοι εμπρός-εμπρός!

(€258.300 ετήσιο εισόδημα, €340.100 ομόλογα και μετοχές, €311.300 καταθέσεις, 13 ακίνητα, 2 αυτοκίνητα.)

Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Η μόνη λύση είναι επένδυση και πάλι!».

Ξεφύγαμε …

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …

Copyright Kosmos newspaper, Larissa