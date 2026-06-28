Οι Σαρακατσαναίοι αντάμωσαν και φέτος στα Περτουλιώτικα Λιβάδια – Μια κορυφαία γιορτή παράδοσης (φωτο)

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα στα Περτουλιώτικα Λιβάδια το 44ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων, μια κορυφαία γιορτή παράδοσης, μνήμης και πολιτισμού που ένωσε Σαρακατσαναίους και φίλους της παράδοσης από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι τριήμερες εκδηλώσεις επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά ότι το Αντάμωμα δεν αποτελεί απλώς έναν θεσμό, αλλά μια ζωντανή έκφραση της ιστορίας, της ταυτότητας και της ενότητας του σαρακατσάνικου κόσμου.

Η κορύφωση των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε με τον καθιερωμένο Τρανό Χορό, τα παραδοσιακά δρώμενα, τις χορευτικές παρουσιάσεις των συλλόγων και τη συγκινητική συμμετοχή ανθρώπων κάθε ηλικίας, οι οποίοι τίμησαν τις αξίες, τα ήθη και τα έθιμα των προγόνων τους.

Το Περτούλι γέμισε μουσικές, φορεσιές, τραγούδια και εικόνες που ανέδειξαν τον πλούτο της σαρακατσάνικης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το ετήσιο αυτό αντάμωμα αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, διατηρώντας άσβεστη τη φλόγα της παράδοσης και μεταφέροντας στις νεότερες γενιές τις αξίες της οικογένειας, της συλλογικότητας, της ιστορικής μνήμης και της αγάπης για τον τόπο.

Με το βλέμμα πλέον στραμμένο στο επόμενο αντάμωμα, οι Σαρακατσαναίοι ανανέωσαν το ραντεβού τους, αποδεικνύοντας πως η παράδοση συνεχίζει να αποτελεί γέφυρα που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον.

(*) μέρος του φωτογραφικού υλικού από Χάρη Μαντέλλο

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