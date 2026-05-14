Οι Ρομά και τα ΚΔΑΠ, οι απάτες με τα βιολογικά, και ο Σαββόπουλος στη Θεσσαλία το 1977

Καλημέρα

Να και ένα καλό νέο για τους πολύπαθους καταθέτες. Πρόκειται για απόφαση για την προστασία χιλιάδων πελατών των τραπεζών, που είναι μάλιστα άμεσα εκτελεστή, την οποία εξέδωσε το Πρωτοδικείο της Αθήνας κρίνοντας παράνομη την επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς.

Η υπόθεση, που δικαίως χαρακτηρίζεται σταθμός, έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από αγωγή που είχε καταθέσει η ΕΚΠΟΙΖΩ (Ένωση Καταναλωτών – Η Ποιότητα της Ζωής) και αφορούσε μηνιαίες χρεώσεις που επέβαλλε στους πελάτες της η Εθνική Τράπεζα.

Ας ελπίσουμε ότι ο Άρειος Πάγος δεν θα την βάλει στο …αρχείο.

& Σε ιδιόκτητο εκπαιδευτήριο στην περιοχή της Νέαπολης θα μετακομίσει σε τέσσερα χρόνια το Πρότυπο γυμνάσιο και λύκειο Λάρισας.

Το έργο υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περίπου 10 εκ. ευρώ και θα δημοπρατηθεί τον Ιούλιο.

% Ένα από τα θέματα που η Νέα Δημοκρατία θα πληρώσει στην κάλπη είναι το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να προστατέψει τα πανεπιστήμια από τη βία, παρά τα όσα υπόσχονταν και την πανεπιστημιακή αστυνομία που προσέλαβε και δεν αξιοποίησε. Οι βάνδαλοι αλωνίζουν επειδή η κυβέρνηση δειλιάζει να βάλει ελεγχόμενη είσοδο, και κάμερες ασφαλείας …

^ Μέχρι …ΚΔΑΠ στην Κομοτηνή είχαν οι γνωστοί Ρομά της Λάρισας. Εμφάνιζαν εκατοντάδες ανύπαρκτους μαθητές και τσέπωναν τις επιδοτήσεις από τα «voucher». Πάντα είχαν μια έφεση στη δημιουργική απασχόληση …

$ Ο Τσίπρας ετοιμάζει νέο κόμμα αλλά το μόνο βέβαιο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα εξαφανιστεί καθώς το μαγαζί είναι πολύ κερδοφόρο και θα το κρατήσουν κάποιοι με πρώτο τον Πολάκη. Σήμερα χρηματοδοτείται, κάθε χρόνο, με 6,38 εκ. ευρώ βάσει του ποσοστού των τελευταίων εκλογών. Αν στις επόμενες εκλογές μπει στη Βουλή με ένα 3%, τότε θα λαμβάνει ετησίως 1,8 εκ. ευρώ. Όσα και η Πλεύση Ελευθερίας.

Είναι αριστεροί αλλά όχι τίποτα κορόιδα …

% Δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων (επί Αγοραστού) Χρήστος Μιχαλάκης, παρότι παραμένει μάχιμος στις τάξεις της ΝΔ. Ο μύχιος φόβος του είναι μην του πει το Μαξίμου «επιστρατεύεσαι, θέλουμε ψήφους…».

Σε ότι αφορά το γαλάζιο ψηφοδέλτιο στα Τρίκαλα, η συμμετοχή της νυν βουλευτίνας Κατερίνας Παπακώστα επανέρχεται στο τραπέζι. Η ίδια, μετά την ανάμειξή του ονόματός της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκάλυψε ότι δεν θα είναι υποψήφια. Κάποιοι λένε ότι η πρωθυπουργική δήλωση «κάθε βουλευτής μπορεί να είναι υποψήφιος μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεσή του» της δίνει το δικαίωμα να συνεχίσει. Η ίδια πάντως για την ώρα σιωπά …

*Νέος κύκλος επενδύσεων 10 εκ. ευρώ από την τοπική Lariplast η οποία, εκτός από τα πλαστικά, τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί και στις χάρτινες συσκευασίες.



Τα πρόσωπα, η εποχή, και η σπανιότητα της στιγμής κάνουν μια φωτογραφία όχι απλώς μοναδική αλλά ιστορική.

Την ανέβασε ο Τρικαλινός δημοσιογράφος Χρήστος Μόσιαλος (Ξανθάκης), αδερφός του Ηλία, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Είναι από συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου, στα Τρίκαλα το 1977, στο Αχίλλειον, και επίσκεψη στο καμαρίνι του αείμνηστου τραγουδοποιού.

Τον μόνο που αναγνωρίσαμε είναι τον ίδιο, δεύτερο από αριστερά πάνω…

*Η φωτογραφία στο πίσω μέρος φέρει τη σφραγίδα του φωτορεπόρτερ Τάκη Τρίκα, με ημερομηνία 17-05-1977.

@ Το 2021, 1,7 εκατομμύριο πρόβατα εκτρέφονταν βιολογικά, το 2022 έφτασαν στα 2,8 εκατομμύρια και το 2024, 5,2 εκατομμύρια πρόβατα (περίπου τα μισά σε όλη τη χώρα), εκτρέφονταν με τους κανόνες της βιολογικής κτηνοτροφίας. Τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία προέκυπταν από τις δηλώσεις παραγωγών οι οποίοι ήθελαν να ασχοληθούν με τη βιολογική κτηνοτροφία. Αντίστοιχα μεγάλη ήταν και η ζήτηση για ενασχόληση με τη βιολογική μελισσοκομία, με τις κυψέλες που δηλώνονταν να έφταναν να καλύψουν τεράστιες εκτάσεις σε όλη την Ελλάδα…

Όλο αυτό το πελατειακό παραμύθι έληξε χθες με απόφαση του νέου υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά. Θα εξοικονομηθούν και 134 εκ. ευρώ.

Κάλλιο αργά …

$ Έχω κουραστεί, ομολογεί τελευταία σε φίλους του ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Κάποιοι το ερμηνεύουν ότι θα κατεβεί στις προσεχείς εκλογές με στόχο να ξανακερδίσει, αλλά αμέσως να ορίσει διάδοχο και να αποχωρήσει …

& Δεκαετίες τώρα στον θεσσαλικό κάμπο περίμεναν τα αρδευτικά φράγματα της Υπέρειας στα Φάρσαλα και των Ορφανών στην Καρδίτσα. Μάλιστα έγινε διαγωνισμός, προέκυψαν ανάδοχοι, αλλά τα έργα με απόφαση Παπαθανάση τέθηκαν εκτός Ταμείου Ανάκαμψης. Θα τα φτιάξουμε με κρατικούς πόρους λέει τώρα ο υπουργός για να χρυσώσει το χάπι. Ουδείς τον πιστεύει, μια ζωή τα ίδια …

% Φοιτητικές εκλογές με μία μόνο παράταξη, την Πανσπουδαστική (ΚΚΕ), έγιναν στη σχολή του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων την Τρίτη και την Τετάρτη. Η κάλπη μάλιστα ήταν …μεταφερόμενη. Διαβάσαμε σε ρεπορτάζ του trikalaview.gr ότι «την Τρίτη στήθηκε αρχικά στο χώρο του ΤΕΦΑΑ, ενώ το μεσημέρι της Τετάρτης μεταφέρθηκε στο Εργατικό Κέντρο για τη συνέχιση της διαδικασίας …».

Θα μπορούσαν να την πάνε και στην πρεσβεία της Κούβας…

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …

Copyright Kosmos newspaper, Larissa