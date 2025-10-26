Οι πρώτες τέσσερις προφυλακίσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη φυλακή οδηγήθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Ιωάννινα που φέρεται ότι δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Συνολικά 4 από τους 12 κατηγορουμένους που απολογήθηκαν το Σάββατο οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Προφυλάκιση για 53χρονη «μεγαλοβαμβακοπαραγωγό»

Νωρίτερα, στη φυλακή οδηγήθηκε ακόμη μια κατηγορούμενη για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για μια 53χρονη με κύρια δραστηριότητα το χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης, η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δήλωσε ψευδή στοιχεία σχετικά με αγροτεμάχια που φέρεται να μίσθωνε για καλλιέργεια βαμβακιού.

Κατηγορούμενες είναι και οι δύο κόρες της, οι οποίες μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους.

Το απόγευμα και κατόπιν της απολογίας του προς τον Ευρωπαίο ανακριτή τον δρόμο για τις φυλακές πήρε και ένα ακόμη άτομο από τη δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων της πολύκροτης υπόθεσης.

Πρόκειται για κατηγορούμενο ο οποίος φέρεται να είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού, με τον οποίο τον συνδέει και οικογενειακή σχέση.

Αναβάθμιση κατηγορητηρίου για τον λογιστή

Στο μεταξύ, αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τον λογιστή ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά την αξιολόγηση των ευρημάτων που εντόπισαν οι διωκτικές αρχές στο σπίτι του 54χρονου λογιστή, ο οποίος αρχικά θεωρήθηκε ως συνεργαζόμενος με υποβοηθητικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε την κατηγορία σε βάρος του. Πλέον ο κατηγορούμενος διώκεται για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Η μετατροπή της κατηγορίας για τον 54χρονο, ήρθε καθώς στο σπίτι του εντοπίστηκαν προϊόντα γνωστών οίκων ειδών πολυτελείας, όπως ρολόγια, τσάντες κλπ, ευρήματα που κατά τους εισαγγελείς καταδεικνύουν ενεργή και κομβικής σημασίας εμπλοκή του κατηγορούμενου στην λειτουργία της οργάνωσης.

Κατά την απολογία του την ερχόμενη Δευτέρα, ο κατηγορούμενος θα δώσει εξηγήσεις για όσα εντοπίστηκαν στο σπίτι του, ενώ πρέπει να δικαιολογήσει τον τρόπο απόκτησης μιας σειράς πολυτελών ειδών αλλά και ταξίδια στο εξωτερικό.

kosmoslarissa.gr