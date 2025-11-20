Οι πληρότητες πλησιάζουν το 100% σε Τρίκαλα – Καλαμπάκα ενόψει Χριστουγέννων

«Εκτοξεύονται» οι προκρατήσεις στους χειμερινούς προορισμούς, με τις πληρότητες, ενόψει των Χριστουγέννων, να φτάνουν ακόμη και το 100%.

Τη φετινή χρονιά, μεγάλο μέρος των πολιτών φαίνεται να προγραμμάτισε νωρίς τις διακοπές του, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ημερομηνίες βολεύουν για τετραήμερη ή και πενθήμερη απόδραση, με άφιξη την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου και αναχώρηση την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου.

Το ταξίδι στο βουνό, ιδιαίτερα τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με τις προκρατήσεις που καταγράφονται στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς, για ολόκληρα διαμερίσματα ή και κατοικίες διαθέσιμες σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, παρουσιάζει άκρως εντυπωσιακή ζήτηση.

Σύμφωνα με έρευνα του E Real Estates, τα ποσοστά προκρατήσεων στο σύνολο των δημοφιλών χειμερινών προορισμών κυμαίνονται ήδη άνω του 90% στους 19 από τους 23 προορισμούς, Τα υψηλά ποσοστά προκρατήσεων αφορούν αποκλειστικά ακίνητα εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και όχι ξενοδοχειακές μονάδες ή πανσιόν.

Καλαμπάκα – Μετέωρα

Τα Μετέωρα προσφέρουν μοναδική πνευματική ατμόσφαιρα τα Χριστούγεννα, με τα μοναστήρια φωτισμένα και επισκέψιμα. Η πόλη της Καλαμπάκας στολίζεται και φιλοξενεί εορταστικές εκδηλώσεις. Οι προ-κρατήσεις σήμερα αγγίζουν το 98%, με το κόστος από 1.035€.

Τρίκαλα – «Μύλος των Ξωτικών»

Γνωστό για το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας, τα Τρίκαλα μετατρέπονται σε χριστουγεννιάτικη πρωτεύουσα, iδανική για οικογένειες. Οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 97% και το κόστος τεσσάρων διανυκτερεύσεων από 939€ για μια τετραμελή οικογένεια.

trikalaenimerosi.gr (Με πληροφορίες από iefimerida.gr)