Οι νέες τιμές διοδίων από 1η Ιανουαρίου στον Αυτοκινητόδρομο E65

Αυξημένο κόστος μετακινήσεων θα αντιμετωπίσουν από το νέο έτος οι οδηγοί, καθώς οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων ανακοίνωσαν νέους τιμοκαταλόγους διοδίων που τίθενται σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2026.
Η “Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.” (Κεντρική Οδός) ανακοινώνει ότι το 2026 και σύμφωνα με το άρθρο 24.2.8 της Σ.Π. περί ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, οι τιμές των διοδίων τελών θα είναι ως εξής:
Τμήμα αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.
(Σκάρφεια – Ράχες)
Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας – Ε65
(H/K Α.Θ.Ε. – Καλαμπάκα)
- Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα
- Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ.
- Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ.
- Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.