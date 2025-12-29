Οι νέες τιμές διοδίων από 1η Ιανουαρίου στον Αυτοκινητόδρομο E65

Αυξημένο κόστος μετακινήσεων θα αντιμετωπίσουν από το νέο έτος οι οδηγοί, καθώς οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων ανακοίνωσαν νέους τιμοκαταλόγους διοδίων που τίθενται σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2026.

Η “Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.” (Κεντρική Οδός) ανακοινώνει ότι το 2026 και σύμφωνα με το άρθρο 24.2.8 της Σ.Π. περί ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, οι τιμές των διοδίων τελών θα είναι ως εξής:

Τμήμα αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

(Σκάρφεια – Ράχες)

Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας – Ε65

(H/K Α.Θ.Ε. – Καλαμπάκα)