Οι μελαμψοί βλαχόφωνοι, ο λάτρης του Στάλιν, και η ωδή στην αρραβωνιαστικιά

Μέρες κορωνοϊού φέρνει στα καύσιμα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Την πρώτη κρυάδα των τιμών την πήραμε. Η εναρκτήρια εβδομάδα του πολέμου έκλεισε με σημαντικές αυξήσεις ιδίως στο πετρέλαιο κίνησης. Η κυβέρνηση μελετά το Fuel Pass 3 το οποίο αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 50- 100 ευρώ, αναλόγως την περιοχή. Θα χρειαστεί να οπλιστούμε με υπομονή. Μακρύς ο πηγαιμός …

% Εκτός από τα μετρητά, τις λίρες και τα πολυτελή αυτοκίνητα, η γνωστή οικογένεια της Γιάννουλης (στη Λάρισα), μέλη της οποίας συνέλαβε την Παρασκευή η αστυνομία, είχε και κάτι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε παζάρια και εμποροπανηγύρεις. Σας θυμίζει κάτι;…

@ Βελτιωμένες είναι τελευταία οι σχέσεις του Κώστα Αγοραστού με το Μέγαρο Μαξίμου. Λέγεται μάλιστα ότι υπήρξε κρίσιμη συνάντηση του πρώην περιφερειάρχη σε κυβερνητικά δώματα. Δεν το βρίσκουμε απίθανο. Ο Αγοραστός ενόψει της δίκης έχει ανάγκη την κυβέρνηση αλλά και η κυβέρνηση τον Αγοραστό. Όχι μόνο επειδή γνωρίζει πράγματα από την πολύχρονη θητεία του, αλλά γιατί αν τυχόν κατέβαζε αντάρτικο ψηφοδέλτιο στις προσεχείς περιφερειακές εκλογές, κερδισμένος θα ήταν ο Κουρέτας…

& Ανακοίνωση για την Ημέρα της Γυναίκας εξέδωσε χθες η Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας ηγείται ο μπαρουτοκαπνισμένος κομματικός Ηλίας Σουφλιάς.

Σε αυτή σημειώνεται ότι η κομματική οργάνωση του νομού τιμά «τη μάνα, τη σύζυγο, την εργαζόμενη μητέρα, την αρραβωνιαστικιά…». Ναι, ακόμη και την αρραβωνιαστικιά, παρακαλώ.

Παρόλα αυτά, η ανακοίνωση κρίνεται ατελής. Δεν συμπεριέλαβε την… ερωμένη, η οποία ανά τους αιώνες δεν έπαψε να καθορίζει –και αυτή– τις ζωές των ανδρών…

Ως …βλαχόφωνο αυτοπροσδιορίζεται ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα, και όχι ως Ρομά. Ο πρόεδρος του συλλόγου Χαράλαμπος Ιορδανίδης, 57 χρονών, με 22 εγγόνια και τρία τρισέγγονα, λέει χαρακτηριστικά στον δημοσιογράφο Κώστα Γκιάστα (Ελευθερία) που πήγε και έκανε ρεπορτάζ με αφορμή καταγγελίες κατοίκων της συνοικίας ότι οι Ρομά τους πιέζουν να πουλήσουν τα σπίτια τους και να φύγουν:

“Εμείς μιλάμε τα βλάχικα. Τα μεταδίδουμε στα παιδιά μας. Είμαστε Έλληνες 100%, από Θεσσαλία, Μακεδονία και Ήπειρο, δεν ήρθαμε ούτε από την Αίγυπτο ούτε από την Ινδία… Το Ρομά πουλάει ως θέμα στις εφημερίδες, αλλά και σε διάφορα προγράμματα, μα εμείς δεν είμαστε Ρομά”, δηλώνει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι “στην περιοχή ζουν περίπου 12.000 έως 13.000 βλαχόφωνοι”.

Με την ίδια λογική στους Σοφάδες, ενδεχομένως, να κατοικούν Γαλλόφωνοι.

Στη φωτογραφία το Δ.Σ. των …βλαχόφωνων της Νέας Σμύρνης.

@ Περνάς με το αυτοκίνητό σου τις σήραγγες των Τεμπών (και όχι μόνο αυτές) και ό,τι ακούς εκείνη τη στιγμή στο ραδιόφωνο κόβεται απότομα, επειδή δεν υπάρχει σήμα. Τόσο δύσκολο είναι για την ΕΡΤ να τοποθετήσει κεραίες ώστε το πρόγραμμά της να ακούγεται και μέσα στις σήραγγες;

Όταν έχεις να κάνεις με το κράτος, ακόμη και τα εύκολα γίνονται δύσκολα…

^ Ένας πολιτικός αρχηγός ζορίζεται περισσότερο όλων των άλλων, εξαιτίας του πολέμου στον Περσικό, γράφει ο Στέφανος Κασιμάτης στα ΝΕΑ. Είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος και δεν το κρύβει. Τον προδίδουν οι εκρήξεις θυμού, που δεν δικαιολογείται από τις περιστάσεις. Η χυδαία ειρωνεία, λ.χ., εις βάρος της πρέσβειρας των ΗΠΑ και μάλιστα από το βήμα της Βουλής ήταν εκδήλωση αναίτιας κακίας. Όχι βέβαια ότι εκπλήσσει αυτή η συμπεριφορά από πλευράς του, καθώς η χυδαιότητα είναι φυσική ανάγκη για τον κ. Βελόπουλο. Παράγεται μόνη της μέσα του και, όταν φτάσει στο όριο, αποβάλλεται από τον οργανισμό διά της φυσικής οδού. Εν προκειμένω, από το στόμα του. Έπειτα, έστειλε επιστολή στο Πρόεδρο της Βουλής, με την οποία καταγγέλλει ανεξάρτητο βουλευτή, προερχόμενο εκ της Ακροδεξιάς, επειδή τον αποκάλεσε «καράφλα» – καράφλα μόνο απ’ έξω, όχι κι από μέσα, όπως θα ήταν το σωστό …».

Ακόμη και το ΚΚΕ αποφεύγει τα τελευταία χρόνια να υμνήσει τον Ιωσήφ Στάλιν στην επέτειο του θανάτου του (4/3/1953), καθώς στις δυτικές κοινωνίες τα εγκλήματα του σοβιετικού ηγέτη συχνά εξισώνονται με εκείνα του Αδόλφου Χίτλερ.

Ο Νίκος Ράπτης, περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλίας, σχολάρχης και συμπρόεδρος του κόμματος ΚΟΣΜΟΣ – Πράσινη Συμφωνία, δεν φαίνεται να έχει τέτοιες αναστολές.

Με ανάρτησή του όχι μόνο δεν κάνει καμία αναφορά στις σφαγές εκατομμυρίων αθώων, αλλά επαινεί τον Στάλιν, γράφοντας ότι επί των ημερών του «η ΕΣΣΔ μετατράπηκε από υπανάπτυκτη αγροτική χώρα σε βιομηχανική και στρατιωτική υπερδύναμη. Παρά τις καταστροφές του πολέμου, το βιοτικό επίπεδο των Σοβιετικών πολιτών συνέκλινε ραγδαία με εκείνο των πιο αναπτυγμένων δυτικών κρατών…».

Είναι τέτοια η… «λατρεία» του σχολάρχη για τον Ιωσήφ, ώστε διασκεύασε –με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης– φωτογραφία Γάλλου αναγνώστη της εφημερίδας L’Humanité, ο οποίος εμφανίζεται συντετριμμένος όταν διαβάζει ότι ο Στάλιν πέθανε…

$ Για «καθεστώς σκανδαλώδους αδιαφάνειας» μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής σχετικά με τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που τα κοπάδια τους θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς. Μωρέ μπράβο αντιπολίτευση …

*Έχουν βρει τον μπελά τους οι γιατροί με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι ασθενείς, αφού πρώτα ψάχνονται στο Chatgpt αναζητώντας θεραπεία, πηγαίνουν διαβασμένοι στον θεράποντα γιατρό τους.

Γιατρός που άκουγε μέσα στο ιατρείο του έναν πάσχοντα να του εξηγεί τη θεραπεία που του πρότεινε το …Chatgpt “φόρτωσε” και του είπε οργισμένος «και σε μένα τι ήρθες να κάνεις;».

Ο ασθενής έδειξε να απορεί και του αντέτεινε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη γιατρέ δεν θα μου απαντούσε ποτέ με αυτόν τον τρόπο…»…

